Институт экономических исследований сообщил о темпах роста регионов за январь-апрель, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики РК

По итогам первых четырёх месяцев текущего года в стране сохраняется позитивная динамика ключевых макроэкономических показателей. Согласно исследованию, подготовленному Институтом экономических исследований, основные драйверы роста — промышленность, строительство, торговля и транспорт. На этом фоне фиксируется рост инвестиций и краткосрочного экономического индикатора.

Общие тенденции по республике

Статистические показатели по итогам января-апреля 2025 года свидетельствуют о сохранении положительной динамики основных макроэкономических показателей по республике.

Объем ВВП страны за январь–апрель 2025 года составил 106,0% к уровню аналогичного периода 2024 года. Основные драйверы роста - промышленность (106,4%), строительство (116,2%), торговля (107%), транспорт и складирование (122,4%). Необходимо отметить и заметный рост показателя инвестиций в основной капитал (113,7%). Производство товаров (ИФО) также увеличилось за этот период (107,5%).

Рост краткосрочного экономического индикатора (КЭИ — рассчитывается по 6 базовым отраслям экономики) за анализируемый период составил 108,5%. Наибольшие темпы роста КЭИ продемонстрировали города Астана (122,5%) и Шымкент, а также Туркестанская область (по 119,4%), область Жетісу (116,2%) и Жамбылская область (115,8%). Наименьшие значения КЭИ зафиксированы в Восточно-Казахстанской (94,8%) области и в области Ұлытау (96,8%).

Проанализируем показатели по этим 6 базовым секторам.

Промышленность

В январе–апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года индекс физического объема (ИФО) промышленного производства составил 106,4% (в январе–марте 2025 года — 106,6%). Увеличение зафиксировано во всех регионах, кроме Ұлытау, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей.

Регионы с наибольшим приростом: Жамбылская область — 123,6% (фосфатное сырьё, сахар, удобрения, цемент, электроэнергия); г. Шымкент — 123,4% (топливо, цемент, мука, подсолнечное масло); область Жетісу — 118,6% (пищевая отрасль, стройматериалы, электроэнергия); г. Алматы — 115,0% (автомобили, лекарства); Карагандинская область — 112,0% (уголь, сталь, медь, чугун); Атырауская область — 111,4% (нефть); Алматинская область — 111,3% (продукты питания, лекарства, пластмассы); Туркестанская область — 115,2% (мука, уран, битум, электроэнергия).

Средний рост показали такие регионы, как Павлодарская (103,1%), Северо-Казахстанская (103,7%), Актюбинская (103,9%), г. Астана (103,9%), Акмолинская (103,0%), Западно-Казахстанская (104,5%), Кызылординская (102,3%), Мангистауская (101,5%) и Абай (100,1%).

Снижение продемонстрировали: Костанайская область — 96,6%, область Ұлытау — 96,3%, Восточно-Казахстанская область — 90,1%.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Карагандинская область — 101%, Алматинская — 103%, Восточно-Казахстанская — 105,1%. Наибольший рост: Атырауская — 110,7%, Акмолинская и Северо-Казахстанская — по 107,4%. Снижение зафиксировано в Мангистауской области (99,6%).

Строительство

ИФО строительных работ составил 116,2% к соответствующему периоду прошлого года. Рост — в 18 регионах, снижение — в Ұлытау и Атырауской областях.

Регионы с наибольшим ростом: Мангистауская — более чем в 2 раза (инфраструктурные, промышленные и энергетические проекты), г. Астана (+75,5%), Акмолинская область (+71,6%), Костанайская (+66,6%), Кызылординская (+65,5%), Туркестанская (+51,8%), Павлодарская (+38,5%), Алматинская (+36,5%), Жетісу (+34,9%).

Умеренный рост (20–30%) — в ЗКО, СКО, Жамбылской, Алматы, Шымкенте, ВКО. Снижение: Ұлытау (–20,5%), Атырауская (–58%).

Внутренняя торговля

Прирост составил 107%, основной вклад — оптовая торговля (доля 67,6%). Наибольший рост ИФО зафиксирован в Туркестанской области — 160,4% (продукты питания, фрукты, зерно, корма, бензин, лекарства), Акмолинской области — 144% (зерно, мясо, напитки, дизтопливо, лекарства), а также в г. Шымкент — 119,8% (топливо, сахар, напитки, фрукты).

Транспорт

ИФО отрасли «Транспорт и складирование» составил 122,4%. Рост обеспечен за счёт железнодорожных (20,5%) и трубопроводных (19,6%) перевозок.

Наибольший рост показали: Туркестанская область — 121,8% (рост железнодорожных и трубопроводных перевозок), Жамбылская область — 111,2% (рост трубопроводных и автомобильных перевозок), а также область Абай — 114,9% (рост железнодорожных и автомобильных перевозок).

Наблюдается устойчивый рост ключевых социально-экономических показателей. Основными драйверами выступают промышленность, строительство, торговля и транспорт. Активизация инвестиционной деятельности, зафиксированный рост краткосрочного экономического индикатора и увеличение физического объема производства товаров указывают на позитивные структурные сдвиги.

Регионы-лидеры демонстрируют мультисекторальный рост — от промышленного производства и строительства до торговли и логистики.

В сфере агропромышленного комплекса сохраняется позитивный тренд, особенно в регионах с развитым животноводством, однако сохраняется дисбаланс по темпам между областями. В строительной отрасли наблюдается инвестиционный всплеск в ряде регионов, особенно в связи с реализацией крупных инфраструктурных и социальных проектов.

Сектор торговли демонстрирует оживление, в первую очередь в южных регионах. При этом услуги связи и телекоммуникаций требуют внимания — ряд регионов столкнулись с падением объемов и снижением качества услуг. На фоне позитивной динамики в транспорте особое значение приобретают развитие межрегиональных логистических узлов и эффективное использование транспортного потенциала.