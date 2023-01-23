Какие страны хотят установить безвизовый режим с Казахстаном

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«Есть комплексная программа на каждый год, где расписаны планы по установлению безвизового режима по нескольким странам, в рамках которой мы пытаемся улучшить список и условия для наших граждан, чтобы они могли попасть в какую-то страну без визы. Этот план не могу озвучить, потому что идет работа. Там затрагиваются интересы и другой стороны, только лишь после подписания мы можем объявить. Все регионы прорабатываются», – сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Он пояснил, что каждая страна учитывает свои интересы, и стороны при решении данного вопроса ставят во главу угла вопросы национальной и миграционной безопасности.

«Страны Латинской Америки заинтересованы, увеличилось количество казахстанских туристов, которые посещают Латинскую Америку. Поэтому руководство министерств иностранных дел стран Латинской Америки выразило просьбу рассмотреть эти вопросы. В прошлом году мы ряд соглашений подписали, в этом году мы увеличим их. В том числе интерес есть у арабских стран.

По Шенгенской зоне, вы все знаете, переговоры идут. Там нужно согласие. Для стран Европейского союза у нас безвизовый режим уже есть в одностороннем порядке. Мы ведем переговоры, чтобы Шенгенская зона нам тоже стала безвизовой. Они принимают общие решения, по одиночке не могут решать. Мы ведем работу в этом направлении», – заверил Айбек Смадияров.