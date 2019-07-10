Какие виды боеприпасов хранились на территории военной базы в Арысе

Общество
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Жанат Тукпиев
Иллюстративное фото из открытых источников
На военной базе в Арысе хранились артиллерийские, стрелковые и инженерные боеприпасы. Об этом рассказал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Авиационных снарядов и морских боеприпасов там не было. Благодаря тому, что пожарные потушили, на второй и третьей территориях хранения боеприпасы сохранились. Инженерные боеприпасы не разлетаются при взрыве на большие расстояния. Хранились артиллерийские, стрелковые и инженерные боеприпасы – противотанковые и противоминные", – сказал Ермекбаев.

Он отметил, что в других населенных пунктах Казахстана аналогичных арсеналов нет.

"В Арысе был самый крупный арсенал, но в Казахстане есть арсеналы поменьше. Сейчас мы занимаемся их перераспределением. Перемещением там, где это может представлять угрозу, перестраховываемся. Если реальный разлет от возможного взрыва может составлять 5 километров, то мы сделаем так, чтобы арсенал находился не ближе 10 километров от населенного пункта и так далее", – заключил Ермекбаев.

Напомним, 24 июня прогремел взрыв в воинской части города Арыс Туркестанской области. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе. Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление по поводу взрыва.

Полиция взяла безопасность и порядок в городе под контроль. Началась эвакуация жителей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арыс, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыса, осмотрел жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.

Позднее появилось сообщение о том, что все пропавшие дети из Арыса найдены и переданы родителям.

Отметим, что казахстанцы со всех регионов страны приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Арыса.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поблагодарилказахстанцев за сплоченность после ЧП в Арысе.

МВД опубликовало видеоролик о чрезвычайной ситуации в Арысе.

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