Какие виды боеприпасов хранились на территории военной базы в Арысе

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На военной базе в Арысе хранились артиллерийские, стрелковые и инженерные боеприпасы. Об этом рассказал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Авиационных снарядов и морских боеприпасов там не было. Благодаря тому, что пожарные потушили, на второй и третьей территориях хранения боеприпасы сохранились. Инженерные боеприпасы не разлетаются при взрыве на большие расстояния. Хранились артиллерийские, стрелковые и инженерные боеприпасы – противотанковые и противоминные", – сказал Ермекбаев.
Он отметил, что в других населенных пунктах Казахстана аналогичных арсеналов нет.
"В Арысе был самый крупный арсенал, но в Казахстане есть арсеналы поменьше. Сейчас мы занимаемся их перераспределением. Перемещением там, где это может представлять угрозу, перестраховываемся. Если реальный разлет от возможного взрыва может составлять 5 километров, то мы сделаем так, чтобы арсенал находился не ближе 10 километров от населенного пункта и так далее", – заключил Ермекбаев.
Напомним, 24 июня прогремел взрыв
в воинской части города Арыс Туркестанской области. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу
в городе. Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление
по поводу взрыва.
Полиция взяла безопасность и порядок в городе под контроль
. Началась эвакуация
жителей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел
в Арыс, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.
Глава государства встретился
с эвакуированными жителями Арыса, осмотрел
жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил
принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.
Позднее появилось сообщение о том, что все пропавшие дети из Арыса найдены
и переданы родителям.
Отметим, что казахстанцы со всех регионов страны приняли участие
в сборе гуманитарной помощи для жителей Арыса.
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поблагодарил
казахстанцев за сплоченность после ЧП в Арысе.
МВД опубликовало
видеоролик о чрезвычайной ситуации в Арысе.