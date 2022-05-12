Экономика
Какие вопросы сейчас больше всего волнуют казахстанских фермеров?
Кумаш Улан, Карагандинская область

Вырастить трудно, реализовать – задачка…

Какие вопросы более всего волнуют фермеров сейчас? Об этом шла речь на встрече аграриев с недавно назначенным акимом Каркаралинского района Ерланом Кусаиновым и председателем правления Ассоциации фермеров страны Жигули Дайрабаевым.

В сельскохозяйственной отрасли района действуют 808 фермерских хозяйств и 14 ТОО. Основная их продукция – мясо и зерновые культуры.

В своих выступлениях главы агроформирований отметили, что вопрос сбыта мяса с большим трудом выращенных животных стал для них большой проблемой. В то время как вокруг все дорожает, закупочные цены на их продукцию остаются «замороженными».

В среднем по 1 700–1 800 тенге за кило говядины дают перекупщики. В то же время в розничной сети она стоит примерно в полтора раза дороже.

Такое положение устраивать фермеров, конечно, не может. Они желают сбывать свою продукцию по более высоким ценам. Снять проблему мог бы запуск в районе или области крупного мясокомбината с мощными холодильниками, но, увы, такового еще нет.

В прежние годы по осени – в начале зимы местные хозяйства массово сбывали скот заезжим перекупщикам из соседней страны. Но эта налаженная, привычная цепочка перестала существовать. Старые партнеры уже не приезжают, поэтому фермеры столкнулись с проблемой лицом к лицу.

Тот же вопрос сбыта, но уже шкур забитых животных, тоже долгие годы не находит решения. Ценное сырье попросту выбрасывается на свалку, сжигается… Казалось бы, ситуация абсурдная, но она имеет место быть.

На встрече много говорилось и о субсидиях. Труженикам сельской нивы хотелось бы получать их от государства вовремя, а не ожидать месяцами. Кроме того, есть трудности с залоговым обеспечением для получения кредитов. Весьма животрепещущей остается проб­лема пастбищ для общественных табунов.

По словам акима Каркаралинского района Ерлана Кусаинова, примерно 80% всех вопросов, касаемых земельных отношений, связано именно с пастбищами. Исполнительная власть не бездействует. Специальная комиссия проводит ревизию земель, выявляет неиспользуе­мые участки.

В фокусе внимания находятся местные латифундисты, у которых такие земли изымаются, в том числе в судебном порядке. В общем, процесс возвращения пастбищ селам осуществляется.

По мнению руководителя района, снять проблему сбыта мясной продукции, как, впрочем, и всего, что производится в аграрном секторе, поможет открытие коммунального рынка. Это позволит фермерам реализовывать свою продукцию без посредников.

Безусловно, районная власть заинтересована в том, чтобы фермерские хозяйства развивались быстрее. И дело тут не только в рабочих местах и уплаченных в бюджет налогах. Село с крепкими фермерами становится более устойчивым к ветрам перемен, ко всякого рода вызовам. Наконец, в них легче решается социальный блок вопросов. Дело в том, что за последние берутся сами фермерские хозяйства.

Тема создания СПК – сельских производственных кооперативов – прозвучала и на аналогичном мероприятии в соседнем Бухар-Жырауском районе. В них заинтересованы мелкие фермерские хозяйства.

Объединение по доброй воле своих сил – решение, к которому мелкие фермеры пришли сами. Хорошо бы помочь им в реализации идеи.

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