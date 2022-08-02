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Какой портрет, какой массаж!
Андрей Кратенко

Первые бесплатные курсы обучения макияжу и массажу оказались весьма востребованными у молодых женщин Петропавловска.

Не случайно эту тему для курсов выбрал Центр развития женского предпринимательства при палате предпринимателей Северо-Казахстанской области. Искусство макияжа и техника массажа – это сегодня наиболее популярные услуги, тем более что хороших мастеров все еще мало. Поэтому объявление о бесплатных курсах не осталось незамеченным. И вообще, спрос на бесплатное обучение растет день ото дня, отмечают организаторы курсов.

В течение двух недель 13 девушек учились делать качественный массаж и красивый макияж. Получив сертификаты, они заявили о намерении открыть собственный бизнес или работать по найму.

17-летняя Кульжамиля Жамалиева хочет найти себя именно в бьюти-индустрии. «Считаю, – сказала она, – что для девушек эти курсы подарили отличный шанс найти свое место под солн­цем. Тем более что курсы были бесплатные, а педагоги отличные! Я многому научилась…»

В дальнейшем Центр развития женского предпринимательства планирует провести курсы по швейному и кондитерскому делу, по маркетингу в социальных сетях.

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