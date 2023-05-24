Какой-то процент останется у собственника – Жамаубаев об изъятии незаконных активов

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что какая-то часть изъятых средств из незаконно выведенных активов будет оставаться у собственника, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Если обнаружатся такого рода активы, будет некое процессуальное решение: должны будут вернуть в бюджет страны или государственную собственность. Естественно, какая-то часть останется у собственника, какая-то часть – у государства. Но это всё будет обсуждаться: процентаж, условия», – уточнил Жамаубаев на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

Ранее сообщалось, что Мажилис взял в работу проекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».