Возврат государству незаконно приобретенных активов: в 11 кодексов и 13 законов внесут поправки

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Как отметил на пленарном заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов, на рассмотрение вносятся проекты законов «О возврате государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан».

«Основной законопроект направлен на определение механизмов возврата активов в связи с отсутствием законодательных оснований и новых инструментов, необходимых для определения и возврата активов», – пояснил депутат.

Целью разработки проекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» является регулирование общественных отношений, связанных с поиском (раскрытием), подтверждением происхождения, наложением обеспечительных мер, принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

«Сопутствующие законопроекты разработаны для реализации положений основного законопроекта и предусматривают ряд поправок в действующее законодательство. В частности, рассматриваются изменения и дополнения в Конституционный закон «О прокуратуре», в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, в Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты. В общем предусматриваются поправки в 11 кодексов и 13 законов», – отметил Магеррамов.

Он подчеркнул, что принятие законопроектов имеет следующие положительные социально-экономические последствия: восстановление социальной справедливости в обществе, повышение благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов, стимулирование добровольного возврата активов, устранение причин и условий, способствовавших незаконному приобретению активов.

«После введения в действие проекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующих законопроектов в структуре Генеральной прокуратуры будет создано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.

Кроме того, будут созданы специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана и достичь прозрачности и эффективности в данном процессе», – обозначил мажилисмен, отметив, что таким образом будет выстроен четкий и прозрачный механизм работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов.