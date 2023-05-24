Возврат государству незаконно приобретенных активов: в 11 кодексов и 13 законов внесут поправки

Мажилис Парламента Казахстана взял в работу пакет законов по возврату государству незаконно приобретенных активов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил на пленарном заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов, на рассмотрение вносятся проекты законов «О возврате государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан».
«Основной законопроект направлен на определение механизмов возврата активов в связи с отсутствием законодательных оснований и новых инструментов, необходимых для определения и возврата активов», – пояснил депутат.
Целью разработки проекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» является регулирование общественных отношений, связанных с поиском (раскрытием), подтверждением происхождения, наложением обеспечительных мер, принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов.
«Сопутствующие законопроекты разработаны для реализации положений основного законопроекта и предусматривают ряд поправок в действующее законодательство. В частности, рассматриваются изменения и дополнения в Конституционный закон «О прокуратуре», в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, в Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты. В общем предусматриваются поправки в 11 кодексов и 13 законов», – отметил Магеррамов.
Он подчеркнул, что принятие законопроектов имеет следующие положительные социально-экономические последствия: восстановление социальной справедливости в обществе, повышение благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов, стимулирование добровольного возврата активов, устранение причин и условий, способствовавших незаконному приобретению активов.
«После введения в действие проекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующих законопроектов в структуре Генеральной прокуратуры будет создано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.
Кроме того, будут созданы специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана и достичь прозрачности и эффективности в данном процессе», – обозначил мажилисмен, отметив, что таким образом будет выстроен четкий и прозрачный механизм работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов.