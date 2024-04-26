Какую форму мы увидим на наших олимпийцах?

Решением специаль­ной комиссии в трех номинациях определены следующие победители: «Спортивная форма», представленная ИП Health&Sport, а также «Торжест­венная спортивная форма» и «Спортивная форма для знаменосцев» от ТОО «Эксклюзив студио». Именно их разработки весь мир увидит во время проведения летних Олимпийских игр во Франции.

Напомним, что на первом этапе свои материалы представили 15 претендентов, а на втором эскизы рассматривались уже рабочей группой. Комиссия состояла из 18 человек – представителей Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Национального олимпийского комитета Казахстана, Союза спортсменов Казахстана, СМИ и действующих спортсменов, среди которых были такие известные атлеты, как Елдос Сметов, Азамат Даулетбеков, Жамиля Бакбергенова, Ольга Рыпакова, Абиба Абужакынова, Анна Алябьева, Нурбек Оралбай, Нурсултан Турсынов. Голосование проходило как офлайн, так и онлайн.

Отмечается, что все выбранные эскизы (опубликованы на сайте Дирекции развития спорта) учитывали замечания общественности, а спортивная одежда отвечает высоким требованиям. Пошив олимпийской формы по эскизу будет осуществляться полностью за счет спонсорских средств, что позволит улучшить качество и учесть все пожелания спортсменов, в частности отметил глава спортивного ведомства Ермек Маржикпаев.

Что же вошло в комплект одежды казахстанских олимпийцев? Прежде всего парадная форма. У мужчин это пиджак, рубашка, галстук или бабочка, брюки и головной убор. А у женщин – пиджак, блузка, галстук (платок) или бабочка, брюки или юбка и тоже головной убор.

Далее идет спортивная форма. Для мужчин: спортивный костюм, футболка с коротким рукавом, поло с коротким рукавом, бейсболка, ветрозащитный спортивный костюм с капюшоном, шорты, дорожная сумка на колесиках, полотенце большое, полотенце маленькое. Для женщин: спортивный костюм, футболка с коротким рукавом, поло с коротким рукавом, бейс­болка, ветрозащитный спортивный кос­тюм с капюшоном, шорты (не слишком узкие и не короткие), дорожная сумка на колесиках, полотенце большое, полотенце маленькое. Все это еще будет доукомплектовано рюкзаком и ручной сумкой, сланцами и носками.

И, наконец, парадная форма знаменосцев. Здесь отметим, что на последних летних и зимних олимпиадах казахстанцы произвели настоящий фурор. Так, в японском Токио-2020 всех восхитили легкоатлетка Ольга Рыпакова и боксер Камшыбек Кункабаев с их образами, похожими на принцессу и принца. А в китайском Пекине-2022 весь мир заставили заговорить конькобежцы Екатерина Айдова и Абзал Ажгалиев, которые представили страну в образах сакской царицы Томирис и батыра. Тогда дизайнер-модельер Виолетта Иванова великолепно поработала совместно с сотрудниками Государственного музея искусств им. Абылхана Кастеева. Вот и в этот раз образы наших знаменосцев должны будут вызвать памятные впечатления.