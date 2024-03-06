Смертельное ДТП: Семьям погибших окажут помощь в Актюбинской области

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Аким Актюбинской области сегодня поручил оказать всестороннюю помощь семьям погибших в ДТП на трассе «Актобе-Астрахань», передает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Актюбинской области

В то же время Асхат Шахаров выразил соболезнования родным погибших.

– Выражаем соболезнование родственникам погибших в аварии. В результате дорожно-транспортного происшествия умерли восемь человек. Пострадали еще трое пассажиров, им была оказана первая помощь. От продолжения лечения в больнице они отказались. Водители и пассажиры обязаны соблюдать правила дорожного движения. Правоохранительные органы должны усилить информационно-разъяснительную работу, – сказал Асхат Шахаров.

В связи с этим, глава региона поручил ответственным лицам оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП и установить причину происшествия.

Областной департамент полиции уже приступил к расследованию ДТП. Выясняются причины происшествия и устанавливаются личности погибших.

Напомним, восемь человек детей погибли из-за столкновения авто в Актюбинской области, из четверо – дети. 

#ДТП #Актюбинская область #пострадавшие #акимат

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