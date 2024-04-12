Канат Бозумбаев поручил привлечь общественные организации к распределению благотворительной помощи

В правительстве заявили, что после завершения работы комиссий на местах, пострадавшим восстановят, построят либо приобретут другое жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Работа по поддержке регионов и минимизации последствий паводков ведется круглосуточно.

В 8 регионах продолжает действовать режим ЧС. Затопленными остаются почти 3,5 тыс. частных домов. 67 населенных пунктов – без транспортного сообщения. Формируются дополнительные группировки сил и техники. На помощь регионам со сложной ситуацией дислоцированы военнослужащие из южных регионов. Параллельно в ряде областей работают региональные комиссии по подсчету нанесенного ущерба.

Как отметил вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Канат Бозумбаев, после завершения работы соответствующих комиссий начнут выплачивать компенсацию на ремонт и строительство домов. Вопросы возмещения другого имущества и падежа скота пострадавшим от паводков решатся в ближайшее время.

Порядка 100 тыс. человек были эвакуированы из своих домов в зоне подтоплений. Созданы сотни эвакуационных пунктов. Каждый обеспечен необходимым, там дежурят врачи, санэпидемслужбы. В этот тяжелый момент тысячи казахстанцев протянули руку помощи пострадавшим регионам. Сборы гуманитарных грузов ведутся практически в каждом городе.

В то же время в социальных сетях появилась масса объявлений о сборе средств, якобы, для помощи пострадавшим. Как не стать жертвой охотников легкой наживы? Есть региональные благотворительные фонды, которые работают официально, контролируются как акиматами, так и местным сообществом активистов. На республиканском уровне в Казахстане есть 2 фонда – это Корпоративный фонд «Демеу Қазақстан қоры» и фонд «Қазақстан халқына».

Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Канат Бозумбаев рассказал, что фонд «Қазақстан халқына» уже готов начать строить 400-500 домов для пострадавших жителей из этих регионов. Вся гуманитарная помощь, поступающая в регионы не из Казахстана или крупных компаний, координируются Министерством по чрезвычайным ситуациям и должна быть под общественным контролем.

Канат Бозумбаев также упомянул об уголовной ответственности за распространение фейковой информации, создающей панику в период паводков. В социальных сетях распространяется масса фейковых материалов, осложняющих работу людей, ведущих борьбу со стихией.

Как отметил Канат Бозумбаев, эти фейковые материалы зачастую создают панику, нервозность и раздражение в обществе, особенно в пострадавших регионах.

«Хочу напомнить всем авторам подобных фейковых сообщений или фейковых аккаунтов штабов по борьбе со стихией, об ответственности за размещение этой информации. Есть закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», в соответствии с которым пользователи обязаны проверять достоверность размещаемого и распространяемого контента, не распространять ложную информацию, а также удалять такую информацию, и любой противоправный контент. Соответствующие силовые структуры будут анализировать эту фейковую информацию и каждый, кто будет создавать ненужную нервозность и обманывать казахстанцев, точно поплатится за свои поступки», — отметил Канат Бозумбаев.

За подобные факты в действующем законодательстве предусмотрены уголовная и административная ответственности.