Премьер-министр направил двух министров в область Абай

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Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министру по чрезвычайным ситуациям Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории «Семей орманы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

"Поручено усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов. По состоянию на 16:00 часов 16 июля 2026 года, в пожаротушении задействовано свыше 400 человек и порядка 100 единиц техники. Произведены вбросы воды, объемом свыше 100 тонн. Работа штаба находится на личном контроле руководителя Правительства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в области Абай ликвидируют природный пожар в лесном массиве «Семей орманы». По предварительной оценке МЧС, площадь пожара составляет около 60 гектаров.