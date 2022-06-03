Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать

Страшное происшествие произошло сегодня ночью в Караганде. Все началось со звонка от жителей улицы Гапеева, дом 29. Люди вызвали полицию после того, как их сосед побил стекла в припаркованных машинах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Один из пострадавших заснял на видео происходяшее во дворе.

"1.30 ночи. Все машины разбиты. 8-9 машин пострадали. Во дворе было человек 30, сейчас разошлись уже", - комментирует происходящее пострадавший.

Полиция сообщила, что вызов поступил в 0.30 ночи. По "горячим следам" полицейские задержали 34-летнего жителя одной из квартир этого дома. Мужчину доставили в полицию.

"Проведенным в наркологическом диспансере медицинским освидетельствованием установлено, что задержанный трезв, на наркологическом и психиатрическом учете в органах здравоохранения не состоит. После проведения следственных действий, с учетом личности подозреваемого и совершенного им преступления небольшой тяжести, последний, по истечении двух часов, был отпущен домой", - проинформировала пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 293 части 1 "Хулиганство". Мужчину отпустили домой из-за легкой тяжести совершенного им деяния. Но рано утром полиция получила еще один вызов и все из того же дома № 29 по улице Гапеева. В одной из квартир этого дома нашли пожилую женщину с ножевыми ранениями. Она скончалась.

"В 07.55 часов поступило сообщение, что в одной из квартир вышеуказанного адреса обнаружен труп женщины. Ею оказалась 70-летняя хозяйка квартиры, которая приходится матерью ранее задержанного мужчины", - говорят в полиции.

На одной из улиц города полицейские задержали этого карагандинца. Он рассказал, что поругался с матерью. Пожилая женщина ругала сына за его хулиганский поступок, говорила, что неизвестно, как они теперь будут возмещать ущерб за разбитые авто соседям. Мужчина нанес несколько ножевых ранений матери и сбежал.

Задержанный помещен в следственный изолятор. Начато расследование по статье 99 УК РК "Убийство".

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