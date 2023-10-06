Карагандинец выпрыгнул с 3-го этажа, спасаясь от пожара в автосервисе

Пожар произошел в одном из автосервисов Караганды. Пострадал парень, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС области.

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

5 октября в Караганде в 3-этажном здании автосервиса «Автобомонд», в кафе «Сияй» на 2-м этаже, загорелись мебель и оконные блоки. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров.

До прибытия пожарных подразделений с 3-го этажа спрыгнул 24-летний мужчина. После оказания медицинской помощи в областном медцентре Караганды его отпустили домой.

Причина пожара устанавливается.