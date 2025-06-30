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По иску прокуратуры района имени Казыбек би Караганды специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области признал недействительными сделки купли-продажи недвижимого имущества и земельного участка, сообщает Kazpravda.kz

Поводом для обращения в суд стали нарушения при приватизации двухэтажной пристройки к средней школе №16, площадью 1165,79 кв.м, и передаче земельного участка площадью более 1 гектара. Было установлено, что объект, находившийся на балансе школы, не подлежал приватизации, поскольку образовательное учреждение продолжает функционировать. Сделка была проведена с нарушением закона.

«Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признал недействительными договоры купли-продажи, отменил соответствующее постановление акимата города Караганды. Имущество возвращено в государственную коммунальную собственность. Решение вступило в законную силу 20 июня 2025 года», – прокомментировали в надзорном органе.

Ранее по инициативе прокуратуры в государственную собственность также был возвращен кинотеатр имени Ленина, переданный с нарушением законодательства.