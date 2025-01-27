Карагандинцев обучают активному туризму

Фото: Акимат Карагандинсокй области

Карагандинский областной туристский клуб набирает группу для обучения активному туризму и по подготовке руководителей пешеходных походов первой категории сложности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Обучение проводят опытные инструкторы. Занятия бесплатные. Ознакомительный урок состоится 28 января в 18:00.

Также туристский клуб объявляет набор в группу по обучению спелеотуризму (путешествия и изучение пещер). Обучение бесплатное. Ознакомительное занятие состоится 31 января в 18:00. Контактная информация по ссылке.

По информации КазГео, образованию редких по строению и разнообразию пещер способствовали резкоконтинентальный климат, большие разбросы карстовых районов Казахстана. Открывать и изучать их стали совсем недавно. До 70-х годов прошлого века почти нет информации о казахстанских пещерах. Те, кто занимается спелеотуризмом в Казахстане говорят, что ничего подобного нет даже в популярных на весь мир Альпах и Пиренеях.

Спелеотуризм интересен разнообразием форм рельефа, создающего препятствия для прохода (колодцы, завалы, узкие щели, подземные реки и т.д.), а также экстремальными неблагоприятными физическими условиями (высокая влажность и отсутствие естественного освещения).

В высокогорьях пещеры встречаются в ледниках (ледники Богдановича и Туюксу), и др. Самая крупнейшая и протяженная пещера в Казахстане – Улучурская. Ее глубина 250 метров, длина 1 500 метров находится в Толебийском районе, Туркестанской области.