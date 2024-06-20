Картина мира человека и гражданина

Станислав Ли – поэт, пишущий хокку на русском языке, прекрасно владеющий корейским, признанный знаток истории Кореи. Читателям известны его поэтические и литературные произведения, переведенные на многие языки мира. Кроме того, он увлекается акварельной живописью, спортом, является мастером восточных единоборств.

К сожалению, автор книги не смог присутствовать на презентации и прислал видеообращение. В нем он напомнил собравшимся слова великого предка – короля Тангуна – о том, что необходимо делать как можно больше полезных дел для людей.

– Я думаю, что труд писателя нужен людям. Он пишет одну книгу, а ее читают миллионы. Полагаю, что, став поэтом, писателем и переводчиком, я своим скромным трудом делаю много полезного для общества, – отметил Станислав Ли.

Модератор встречи – заведующая отделом международных связей Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Светлана Ананьева отметила, что характерной и отличительной чертой творчества Станислава Ли является интермедиальность.

– Поэт, переводчик, прозаик, пейзажист – его творчество известно далеко за пределами Казахстана. Лейтмотив поэзии Станислава Ли – благодарность казахскому народу за кров, тепло, за возможность депортированному корейскому народу найти применение своим знаниям, выжить и сохранить свою идентичность. В хрестоматии «Казахстан в моей судьбе» поэт пишет о степи, природе Казахстана. В новой книге он рисует картину мира человека и гражданина, возвращается к великому Абаю. Его наследие хорошо знакомо автору «Записок на рисовом зернышке», поскольку именно он готовил подстрочник Ким Бен Хаку, переводившему произведения Абая Кунанбаева на корейский язык. Стихи Станислава Ли активно переводятся и на европейские языки, – сказала Светлана Ананьева.

По общему мнению участников встречи, творчество Стансислава Ли стало новой страницей в познании культуры этносов нашей страны.

В подготовке международного «круглого стола» приняли участие Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, Союз писателей РК, республиканский литературно-художественный журнал «Простор», Ассоциация корейцев ­Казахстана, газета «Коре Ильбо», Международный Центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.