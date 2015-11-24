Карты "Оңай" со шрифтом Брайля изготовят для незрячих пассажиров
Жания Уранкаева
Для незрячих пассажиров общественного транспорта Алматы изготовят карты "Оңай" со шрифтом Брайля, сообщает Kazpravda.kz.
В южной столице, по данным транспортного холдинга, проживает около тысячи инвалидов по зрению первой и второй групп.
"По просьбе общественного объединения "Казахское общество слепых" будут изготовлены специальные транспортные карты "Оңай", информация на которых будет размещена с использованием шрифта Брайля", – отмечается в распространенном сообщении холдинга.
Добавим, что вопрос введения льготного проезда для инвалидов будет рассмотрен после запуска системы электронного билетирования и определения точного числа пассажиров общественного транспорта.
Напомним, что создание условий для людей с повышенными потребностями является одним из приоритетов опубликованного проекта Программы развития Алматы до 2020 года.
Ранее, в отделении занятости и социальных программ Бостандыкского района выдали первые социальные транспортные карты "Оңай" и поздравили их обладателей, первой из которых стала алматинская пенсионерка, получившая сертификат на 100 бесплатных поездок в общественном транспорте.