Глава государства направил поздравительную телеграмму казахстанским школьникам, продемонстрировавшим выдающиеся результаты на International STEM Olympiad 2025 в Барселоне и международной олимпиаде по химии в ОАЭ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что блестящие успехи учащихся стали историческим достижением для нашей страны.

«Это служит ярким свидетельством динамичного развития сферы образования в Казахстане. Государство продолжит создавать благоприятные условия для качественного образования и воспитания подрастающего поколения. Мы гордимся вами! Желаю вам дальнейших успехов! », – говорится в телеграмме Президента.

Напомним, сразу 13 медалей завоевали казахстанские школьники на International STEM Olympiad в Барселоне. Международная олимпиада собрала там больше 800 участников из 35 стран - США, Англии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Турции и других стран.