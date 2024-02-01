Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ

Президент, Транспорт
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Аменова Дана
Корреспондент

Президент был проинформирован об основных результатах деятельности национальной компании в 2023 году и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

Фото: akorda.kz

Как сообщил Нурлан Сауранбаев, основные производственные показатели АО «НК «ҚТЖ» демонстрируют рост в течение последних трех лет. В 2023 году грузооборот увеличился на 7% и достиг 270 млрд тонна-километров. Объем транзитных перевозок вырос на 18% и превысил 27 млн тонн.

В результате выручка компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 29,3%, составив 1,9 трлн тенге. Получена чистая прибыль в размере 154 млрд тенге, что в 4 раза больше, чем в 2022 году. Это исторически лучшие показатели компании.

Президенту было доложено о реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как Достык – Мойынты, строительство обводной линии железной дороги в обход станции Алматы и других. На сегодняшний день уложено более 350 км путей. Запуск данных проектов увеличит пропускную способность межгосударственных стыковых пунктов.

Главе государства была представлена информация о завершении строительства грузового терминала в сухом порту города Сиань, расположенном в крупнейшем логистическом хабе Китая. Он обеспечит стабильный грузопоток в направлении нашей страны и откроет для казахстанских экспортеров доступ на новые рынки сбыта.

Совместно с ведущими мировыми компаниями Huawei, Wabtec и PSA ведется работа по реализации проекта «Умная железная дорога». Внедрение новых решений позволит увеличить пропускную способность железной дороги, оптимизировать расход топлива и повысить безопасность движения поездов.

По итогам встречи глава государства отметил важность реализации инвестиционных проектов компании и акцентировал внимание на развитии транспортно-транзитного потенциала страны.

#Астана #Касым-Жомарт Токаев #Қазақстан темір жолы #Нурлан Сауранбаев

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