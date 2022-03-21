Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «China Eastern Airlines» в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

«Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу», – говорится в телеграмме.