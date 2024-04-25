Президент вручил награды за укрепление мира и дружбы

Общество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Многие из награжденных учители, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Указом президента Республики Казахстан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также развитие государственного языка:

Орденом «Достық» ІІ степени награждена учитель школы №2 имени Кайырбекова города Астаны Шнайдер Елизавета Александровна;

Орденом «Ел бірлігі» – председатель объединения «Рада украинцев Казахстана» Тимощенко Юрий Евгениевич, государственный и общественный деятель Ахмадиев Мурат Абдуреимович, заместитель председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Казахстана «Дустлик» Шарипов Хасан Халматович;

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены преподаватель Степногорской детско-юношеской спортивной школы Дураченко Николай Николаевич, учитель Атырауской городской школы-гимназии №3 Любина Татьяна Нестеровна;

Медалью «Шапағат» отмечены обжигальщик Цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса Панасюк Сергей Александрович, аккомпаниатор Казахского музыкально-драматического театра имени Кожамкулова области Ұлытау Побединский Аркадий Николаевич, командир отделения Национальной гвардии Республики Казахстан Пономаренко Кирилл Алексеевич, учитель общеобразовательной школы села Арайлы Акмолинской области Ирубаева Анастасия Валерьевна;

Благодарность Президента Республики Казахстан объявлена председателю научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Краснобаевой Нелли Леонидовне, руководителю представительства «Ассамблея жастары» в Карагандинской области Урмашову Александру Николаевичу, руководителю учреждения «Қоғамдық келісім» области Жетісу Усановой Руфине Касымовне.

#президент #мир #награды #согласие #грамота

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