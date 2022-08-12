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Президент , Поручения
Касым-Жомарту Токаеву доложили о трансформации КНБ

Глава государства принял Председателя КНБ Ермека Сагимбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о проводимой системной трансформации органов национальной безопасности и основных результатах их работы.

По поручению Президента оптимизирована структура КНБ, конкретизированы функции и задачи подразделений в новых условиях. Внедрены новые подходы в систему обеспечения боевой и мобилизационной готовности, а также антикризисного управления.

Как доложил Ермек Сагимбаев, серьезной перестройке подвергнута работа Антитеррористического центра Республики Казахстан. Усилена его координирующая роль в сфере противодействия террористическим угрозам. С начала года АТЦ с привлечением сил и средств государственных органов проведено более 400 учений.

Касым-Жомарту Токаеву доложили, что превентивными мерами предотвращено нанесение экономического ущерба государству на сумму 900 млрд тенге, возвращено в бюджет более 37 млрд. На основании материалов КНБ возбуждено 791 уголовное дело, из которых 49 – по фактам системной коррупции.

Усилена организация охраны государственной границы, активно внедряются новые технологии. Создан пограничный спецназ. В текущем году пресечено 203 попытки провоза в страну оружия и боеприпасов, задержано более 9 тысяч нарушителей режима границы. Предотвращено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 3,5 млрд тенге, товаров – на 10 млрд тенге.

Совершенствуется система обеспечения информационной безопасности страны. С начала года техническими службами КНБ зафиксировано и отражено 295 млн кибератак и 2 тысячи DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.

Совместно с правоохранительными органами продолжаются мероприятия по розыску оружия, пресечению деятельности общественно опасных организованных преступных группировок и каналов контрабанды наркотиков.

Изъято более 900 кг наркотиков и 11 тонн прекурсоров, ликвидировано 16 нарколабораторий, 24 международных и 45 региональных наркоканалов. Из незаконного оборота изъято 773 единицы оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности с учетом актуальных вызовов и рисков.

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