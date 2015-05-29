"КазАгроФинанс" снизил процентную ставку для приобретения сельхозтехники до 10%

Экономика
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Талгат Исенов
Фото с сайта kostanaj.all.biz
"КазАгроФинанс" в текущем году снизил процентную ставку для приобретения сельхозтехники до 10%, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя председателя правления компании Асылхана Джувашева.

"КазАгроФинанс" в рамках действующей уже четвертый год программы "Урожай" снижает процентную ставку для льготного приобретения в лизинг сельхозтехники до 10% вместо прежних 15–25. Более того, в этом году предусматривается предоставление отсрочки по авансовому платежу до 15 ноября, дабы крестьянские хозяйства смогли оплатить аванс лишь после того, как они соберут и сдадут свой урожай", – сказал на брифинге в Астане Джувашев.

По его словам, отечественные сельхозтоваропроизводители в 2015 году по льготному кредитованию смогут приобрести 700 комбайнов, расплачиваться по которым можно в течение 7 лет.

Также Джувашев проинформировал, что в текущем году "КазАгроФинанс" на закуп техники сельхозназначения выделит порядка 32 млрд тенге, из них около 10,5 млрд пойдут на весенне-полевые работы.

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