Фото с сайта kostanaj.all.biz
"КазАгроФинанс" в текущем году снизил процентную ставку для приобретения сельхозтехники до 10%, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой на заместителя председателя правления компании Асылхана Джувашева.
"КазАгроФинанс" в рамках действующей уже четвертый год программы "Урожай" снижает процентную ставку для льготного приобретения в лизинг сельхозтехники до 10% вместо прежних 15–25. Более того, в этом году предусматривается предоставление отсрочки по авансовому платежу до 15 ноября, дабы крестьянские хозяйства смогли оплатить аванс лишь после того, как они соберут и сдадут свой урожай", – сказал на брифинге в Астане Джувашев.
По его словам, отечественные сельхозтоваропроизводители в 2015 году по льготному кредитованию смогут приобрести 700 комбайнов, расплачиваться по которым можно в течение 7 лет.
Также Джувашев проинформировал, что в текущем году "КазАгроФинанс" на закуп техники сельхозназначения выделит порядка 32 млрд тенге, из них около 10,5 млрд пойдут на весенне-полевые работы.