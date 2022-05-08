Казахский боксер оформил два нокдауна и нокаут в андекарде «Канело» — Бивол

Этнический казах Эльнур Абдураимов (8-0, 7 КО), представляющий Узбекистан, выступил на вечере бокса Сауль «Канело» Альварес — Дмитрий Бивол, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Абдураимов сразился с непобежденным кубинским боксером Мануэлем Корреа (11-0, 7 КО). Бой прошел во втором полулегком весе и был рассчитан на восемь раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Абдураимов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Перед этим он дважды отправил кубинца в нокдаун.

Таким образом, Эльнур Абдураимов выиграл девятый бой в своей профессиональной карьере, а Мануэль Корреа потерпел первое поражение. Добавим, что в главном бою вечера Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) и Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) сразятся за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.