​Казахский знаю с детства

Анюта Сергеевна в совершенстве владеет государственным языком. И это неудивительно, поскольку родилась и выросла в отдаленном казахском ауле Каинды Мугалжарского района. Там живут ее родители, там родной очаг.

Семья Трегуб в этих местах давно уже в старожилах. В былые времена здесь пустили корни ее предки – переселенцы из Украины. Бабушку Анюты знали, уважали во всей округе и помнят о ней до сих пор – в местной школе она преподавала в начальных классах. В поселке познакомились и поженились мама и папа Анюты – Алена Федоровна и Сергей Петрович. Среди аулчан они также пользуются большим уважением.

Отметим, что в ауле Каинды живут украинцы, русские, немцы – и все хорошо владеют государственным языком, потому что их соседи, друзья, коллеги – казахи. Дружат семьями, в гости ходят друг к другу, вместе отмечают праздники. То есть и в радости, и в горе всегда рядом. Как тут казахский не знать?!

Связь у людей настолько крепкая, что культуру, традиции, обычаи разных этносов в ауле уже не оторвать друг от друга – они переплелись в единое целое, дружба сделала их еще богаче и универсальнее. Нередко здесь звучат домбра и гармонь, слышатся песни на украинском, русском, казахском, немецком.

И уж точно, если гостей к себе в дом позовут Алена Федоровна и Сергей Петрович, то обязательно в качестве первого угощения будет главное казахское блюдо – бешбармак. Анюта и ее сестра Диана научились у мамы и бабушки печь пышные вкус­ные баурсаки, готовить курт, иримшик… Безусловно, дастархан у семьи Трегуб не обойдется без деликатесов украинской кухни. Так что праздничный стол в этом доме всегда получается богатым, интернациональным.

По словам Анюты Сергеевны, дома в ходу и казахский язык, и русский. На украинском тоже старается говорить, правда, немного. Признается: подзабыла чуть-чуть. Когда была жива бабушка Галина Степановна Шевченко, говорили больше, даже песни вместе напевали на украинском.

Сестры Трегуб, окунувшись в самобытную среду казахского аула, легко овладели языком. Диана старше Анюты на год. Обе пошли учиться в казахский класс, до этого и в казахскую группу детского сада ходили вдвоем.

Анюте очень нравились казахская литература и казахский язык. Привила любовь к предметам учитель Айна Имангазина, благодаря ей захотелось читать произведения казахских писателей и поэтов. Девочка участвовала в конкурсах на знание государственного языка, занимала призовые места. Помнит конкурс, посвященный Абаю, он проходил в городе Кандыагаше. Нужно было выучить наизусть 40 стихотворений великого поэта, подготовить другие задания. Анюта выполнила условия, по­ехала на конкурс и заняла первое место. Потом участвовала в областном туре, и там тоже ей не оказалось равных.

Любимые авторы Анюты – классики казахской литературы Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Магжан Жумабаев. В вузе продолжает участвовать в языковых конкурсах. Учится она на седьмом курсе факультета общей медицины Западно-Казахстанской государственной медицинской академии им. М. Оспанова. Как нетрудно догадаться, на казахском отделении. Кстати, Диана год назад окончила казахское отделение Актюбинского колледжа им. С. Баишева, сегодня она работает в одном из детских садов Актобе.

– При поступлении в вуз я сама выбрала казахское отделение, – рассказывает Анюта. – Сокурс­ники были в восторге, что в их окружении появился представитель другой национальности, свободно владеющий казахским языком. В первое время преподаватели на лекции сразу же на меня обращали внимание, спрашивали: не ошиблась ли я аудиторией? Не успевала и слово произнести, как сокурсники наперегонки пересказывали мою историю.

Знание казахского языка Анюте помогает и в учебе, и в быту. Уверена она, что и на будущей работе эти знания пригодятся, ведь к медицинскому работнику на прием нередко приходят пациенты, которые приехали из дальних аулов, и говорят они только на родном языке. Незнание казахского в этих случаях не красит врача. Пациента не перенаправишь к другому специалисту, и искать впопыхах для себя переводчика не будешь…

С такими случаями, увы, часто приходится сталкиваться. Даже на практических занятиях некоторые студенты из-за незнания языка не могли толком объяс­нить пациенту элементарные вещи, опросить больного. Обидно, что такое случается, говорит Анюта Трегуб. Твердо считает, что врач с любым человеком, обратившимся за помощью, должен свободно разговаривать как на русском, так и на казахском. Возможности изучать язык есть.

В вузе обучение проходит полностью на казахском, Анюта легко усваивает все темы, причем на отлично. Ее ставят другим в пример. Она активная общественница, на разных конкурсах не раз защищала честь вуза, выступала и от областного филиала Ассамблеи народа Казахстана, поскольку она член украинского этнокультурного объединения.

Также девушка является слушателем центра обучения языкам при региональном управлении по развитию языков. Недавно на конкурсе «Мен қазақша сөйлеймін», организованном этим профильным ведомством в рамках республиканской акции, она оказалась в десятке лучших по стране. Анюта подготовила видеоролик, где читала произведение Касыма Аманжолова «Туған жер». Посвящение родному краю оказалось близко ее сердцу.

Медицинское образование требует и знания латыни, этот предмет Анюта также освоила на отлично. И можно сказать, что она владеет сегодня пятью языками. «Надо работать над собой – подтянуть английский, украинский, – говорит Анюта Трегуб. – Буду и дальше совершенствовать свои знания».