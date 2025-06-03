Казахско-французская школа появится в Астане

Общество
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В столице торжественно запустили строительство казахско-французской школы. Проект реализуется в рамках соглашений между главами государств Казахстана и Франции.

фото столичного акимата

В церемонии закладки капсулы будущей школы приняли участие официальные представители обеих стран: министр просвещения РК Гани Бейсембаев, министр Французской Республики по внешней торговле Лоран Сен-Мартен и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. Гости ознакомились с проектом будущего лицея, а у входа в школу установлен памятный камень – символ международного сотрудничества в сфере образования.

Школа будет работать в столичном районе «Нура». Вместе с интернатом она рассчитана на 800 учеников. Как отметил министр просвещения Гани Бейсембаев, учебное заведение соответствует казахстанскому государственному общеобязательному стандарту образования. Он напомнил, что открытие казахско-французской школы инициировано во время визита Президента страны ­Касым-Жомарта Токаева в Париж в 2022 году. В целях реализации этого проекта министерством проведена соответствующая работа.

Обучаться в казахско-французской школе смогут дети не только Астаны, но и из других регионов Казахстана. Министр просвещения подчеркнул, что это не просто строительство образовательного объекта, а важный шаг в сближении культур двух стран.

– Это символ углубляющегося сотрудничества между Казахстаном и Францией в образовательной сфере. Мы верим, что школа станет образцом как с архитектурной, так и с образовательной точки зрения и превратится в своеобразный мост дружбы между нашими странами, – сказал Гани Бейсембаев.

Министр Лоран Сен-Мартен отметил, что будущая школа в Астане позволит казахстанским детям получать образование на четырех языках: французском, казахском, английском и русском. И выпускники школы, став обладателями французского аттестата, смогут напрямую поступить в высшие учебные заведения Франции и других европейских стран.

– Это обучение станет путевкой в мир для молодых казахстанцев. Опыт показывает, что французское международное образование сильно укрепляет связи, и это, вероятно, то, чего не хватало в последние годы в отношениях между нашими странами, – считает Лоран Сен-Мартен.

Планируется, что казахско-французская школа откроет свои двери 1 сентября 2026 года. Предполагается, что она станет одним из ведущих учебных заведений в Центральной Азии. Подобная казахско-французская школа появится и в Алматы.

#Казахстан #Франция #Образование #школа #строительство

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