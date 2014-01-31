«Казахстан-2050» – путеводный маяк

Тематика нынешнего Послания Главы государства «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» является актуальной как никогда. Еще в 2012 году Президентом была озвучена цель вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира к 2050 году. И сегодня Глава государства определил, как мы, казахстанцы, сможем этого достигнуть, представив народу своего рода мастер-план по вхождению нашей страны в «клуб тридцати» лидирующих стран мира.

Принятие Стратегии-2050 определило долгосрочную перспективу развития нашей страны. Как отметил Президент, она была необходима, «чтобы казахстанцы крепко держали в своих руках штурвал будущего страны». Опыт становления развитых стран показывает, что в основе их успеха лежало принятие адекватной долгосрочной стратегии развития, фокусировка на ключевых приоритетах национального развития и эффективной реализации принятой стратегии.

Сегодня Казахстан уже занял достойную позицию на мировой арене, за годы независимости наша страна достигла выдающихся результатов. Так, за этот период экономика страны удвоилась, составив в 2012 году 30 трлн. тенге, а ВВП на душу населения превысил 12 тыс. долларов. Произошло удвоение промышленного и сельскохозяйственного производства. Отмечается рост внешней торговли в 12 раз, а объемов производства промышленной продукции – в 20 раз. Как результат, Казахстан вошел в число 50 наиболее конкурентоспособных государств мира.

Казахстан одним из первых среди стран СНГ сформировал современную модель рыночной экономики, основанную на частной собственности, свободной конкуренции и принципах открытости. В страну привлечено более 160 млрд. долларов иностранных инвестиций, сформированы благоприятные условия для предпринимательской деятельности. Сегодня в стране применяются самые низкие в мире налоговые ставки для бизнеса. Так, корпоративный налог составляет 20%, налог на добавленную стоимость – 12%.

Положительные результаты достигнуты и в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Размер среднемесячной заработной платы увеличился в 2012 году в 10,4 раза по сравнению с 1998 годом. Последовательно формируется система доступного и качественного образования. Развивается сеть интеллектуальных школ и профессионально-технических колледжей мирового уровня. Создан медицинский кластер, в который входят шесть инновационных объектов здравоохранения. Продолжительность жизни казахстанцев сегодня составляет 70 лет и последовательно увеличивается из года в год.

Казахстан принимает активное участие в региональных интеграционных объединениях. Наша страна за последние годы выступила в качестве принимающей стороны для различных дипломатических встреч на высшем уровне.

Но останавливаться на достигнутом недопустимо. По оценке экспертов, предстоящие 15–17 лет станут «окном возможностей» для прорыва Казахстана, воспользовавшись которыми наша страна сможет избежать «ловушки среднего дохода». Как отметил Глава государства, именно в этот период для нас сохранятся благоприятная внешняя среда, рост потребности в ресурсах, энергии и продовольствии, вызревание Третьей индустриальной революции.

Как же нам стать развитой страной и стоять в одном ряду с такими странами, как Сингапур или Финляндия? Сегодня успешность того или иного государства определяется комбинацией экономических, политических и социальных факторов.

Как было отмечено в Послании, вхождение Казахстана в «клуб тридцати» будет проходить в два этапа. Если на первом этапе до 2030 года стране необходимо совершить «модернизационный рывок», сформировав сильную обрабатывающую промышленность, то в следующие десятилетия требуется обеспечение устойчивого развития страны на принципах наукоемкой экономики. Результатом станет формирование таких новых отраслей, как мобильные и мультимедийные, нано- и космические технологии, робототехника, генная инженерия, поиск и открытие энергии будущего. То есть на втором этапе, как отмечено в Послании, в традиционных отраслях будет осуществлен переход на выпуск продукции высоких переделов. На это направлена и Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию, Концепция инновационного развития и формирования национальных перспективных кластеров. Переходу Казахстана на инновационный путь развития будет способствовать активизация работы технологических парков, создание интеллектуально-инновационных кластеров.

Как уже не раз отмечал Глава государства, основой экономики Казахстана должен стать малый и средний бизнес, качественный рост которого позволит внести существенный вклад в экономическое развитие страны. Сегодня вклад МСБ в структуре ВВП незначительный и составляет 18%. Это очень низкий показатель по сравнению с развитыми странами с похожей структурой экономики. Так, в Канаде этот показатель составляет 45%, в Австралии – около 60%.

В Послании прозвучало, что к 2050 году малый и средний бизнес будет производить не менее 50% ВВП Казахстана. При этом бизнес должен стать семейной традицией и передаваться из поколения в поколение. Для этого необходимо кардинально изменить отношение к предпринимательству в обществе. Этого можно достичь проведением активной работы по популяризации предпринимательства среди широких слоев населения. Например, в США достаточно сильно развит культ предпринимателя и бизнесмены часто являются признанными лидерами в своих сообществах. Интересен опыт Сингапура в создании имиджа престижности предпринимательства, в этой стране каждый год присуждаются десятки престижных наград лучшим малым и средним предприятиям – с широким освещением в прессе.

Как было отмечено в Послании, важно принять меры по развитию специализации малого бизнеса с перспективой его перехода в разряд среднего. Для этого необходимо повысить конкурентоспособность отечественного бизнеса. Этому будут способствовать и образовательные программы для предпринимателей. Сегодня Фондом поддержки предпринимательства «Даму» уже реализуется целый ряд программ в поддержку развития человеческого капитала и формирования МСБ. Но масштаб охвата этими программами составляет всего 10% от всех МСБ в Казахстане, необходимо дальнейшее увеличение этого показателя.

В Послании определена еще одна важная задача – по увеличению до 70% доли несырьевой продукции в казахстанском экспортном потенциале, что будет достигнуто за счет внедрения наукоемкой модели экономики, которая является отличительной характеристикой всех развитых стран сегодня. При этом Президент отметил необходимость роста финансирования науки до уровня показателей развитых стран, т. е. не ниже 3% от ВВП.

В научной сфере за последние годы реализован целый ряд реформ, но добиться качественного изменения пока не удалось. Об этом свидетельствуют позиции Казахстана в международных рейтингах. По результатам 2013 года в Глобальном инновационном индексе Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН Казахстан занял 84-ю позицию и находится в группе стран с отстающим инновационным развитием. Низкий уровень развития наукоемких отраслей в нашей стране связан со слабостью технологического трансферта, недостаточной эффективностью функционирования специальных экономических зон и технопарков. Кроме того, сохраняется слабое участие частного сектора в инновациях.

Механизмы защиты интеллектуальной собственности не обеспечивают должной заинтересованности рынка в инновациях. Малый и средний бизнес преимущественно оттеснен в сервисные секторы экономики, такие как торговля и операции с недвижимостью. Ведущую роль в инновациях продолжают играть крупные компании, преимущественно с государственным участием.

Как показывает мировая практика, для обеспечения роста наукоемких отраслей экономики необходимы следующие компоненты: высококвалифицированный персонал, наличие новых разработок, наличие венчурного капитала и наличие спроса на инновации. В Казахстане будут предприняты все необходимые меры для повышения потенциала казахстанской науки. Как отметил Глава государства, зарубежные инвестиции будут использоваться для трансферта в нашу страну знаний и новых технологий путем создания совместных с иностранными компаниями проектных и инжиниринговых центров.

При этом, как отметил Глава государства, все действия будут основаны на принципах прагматичности и эволюционности всех принимаемых решений и на принципе укрепления благосостояния казахстанцев. То есть реализация поставленных в сегодняшнем Послании задач отразится на качестве жизни каждого казахстанца. Как отметил Глава государства, к 2050 году Казахстан станет страной с преобладающей долей среднего класса, показатель объема ВВП на душу населения вырастет с 13 тыс. долларов до 60 тыс. долларов, что сопоставимо с показателем в развитых странах. В Канаде, стране, наиболее похожей на Казахстан по географическим условиям и структуре экономики, сегодня этот показатель превысил 50 тыс. долларов.

Формирование системы здравоохранения мирового уровня позволит увеличить продолжительность жизни казахстанцев до 80 лет. Будут сформированы все условия для раскрытия потенциала казахстанцев. А именно построение качественной системы образования, которую сегодня имеют все развитые страны, развитие уникальной казахстанской культуры.

За годы независимости Казах­стан добился значительных успехов в экономическом развитии, состоялся как стабильное, суверенное государство. И теперь перед нами стоит задача, совершив рывок, стать в один ряд с лидирующими странами. И к 2050 году Казахстан станет одной из самых безопасных стран мира с высокими стандартами жизни.

Турсунбек ОМУРЗАКОВ, депутат Мажилиса Парламента РК