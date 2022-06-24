Казахстан готов внести вклад в международные усилия по преодолению продовольственного кризиса – Токаев

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина принял участие в Диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+, который прошел в онлайн-формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Говоря о текущем мировом развитии Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентной геополитической и экономической турбулентностью. В частности, он указал на ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью.

"За последние несколько месяцев ситуация с продовольствием в мире значительно ухудшилась. Жизни миллионов людей грозит опасность, в случае если глобальные цепочки поставок продовольствия продолжат разрушаться. Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами Организации, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового", – сказал лидер Казахстана.

Глава государства полагает, что эффективное преодоление продовольственного кризиса требует скоординированных международных мер реагирования, как краткосрочного, так и долгосрочного характера.

"Мы готовы внести свой вклад в эти усилия, используя свой огромный сельскохозяйственный потенциал. Обеспечение продовольственной безопасности требует хорошо функционирующей системы торговли продовольствием и сельским хозяйством, основанной на принципах справедливости и недискриминации. В этой связи председательство нашей страны на недавно завершившейся 12-й министерской конференции ВТО придало новое политическое направление соответствующим переговорам", – сказал Президент.