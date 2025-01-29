Казахстан и Катар договорились выдавать друг другу осужденных

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче и Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче, подписанное в Дохе 14 февраля 2024 года, регулирует правоотношения между компетентными органами Республики Казахстан и Государства Катар по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности.

Соглашение определяет основания для осуществления экстрадиции и отказа в ней, а также содержит положения об условиях и процедурах выдачи, об отсрочке и выдачи на время. Выдача собственных граждан сторонами не предполагается. Регламентирован порядок предварительного ареста разыскиваемых лиц, а также вопросы изъятия и передачи предметов и документов, которые были добыты в результате преступления или могли бы служить доказательствами.

«Ратификация Соглашения позволит усилить сотрудничество между компетентными органами сторон и повысить эффективность обеспечения принципа неотвратимости наказания», - говорится в заключении.

Соглашением между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам определены центральные органы, отвечающие за сотрудничество по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам, подробно регламентированы вопросы взаимодействия, определен перечень оказываемой помощи, основания для отказа в помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств.

Также установлены права участников процессуальных действий, условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности.