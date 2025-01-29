Казахстан и Катар договорились выдавать друг другу осужденных

Международное сотрудничество,Мажилис
113
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче и Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче, подписанное в Дохе 14 февраля 2024 года, регулирует правоотношения между компетентными органами Республики Казахстан и Государства Катар по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности.

Соглашение определяет основания для осуществления экстрадиции и отказа в ней, а также содержит положения об условиях и процедурах выдачи, об отсрочке и выдачи на время. Выдача собственных граждан сторонами не предполагается. Регламентирован порядок предварительного ареста разыскиваемых лиц, а также вопросы изъятия и передачи предметов и документов, которые были добыты в результате преступления или могли бы служить доказательствами. 

«Ратификация Соглашения позволит усилить сотрудничество между компетентными органами сторон и повысить эффективность обеспечения принципа неотвратимости наказания», - говорится в заключении. 

Соглашением между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам определены центральные органы, отвечающие за сотрудничество по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам, подробно регламентированы вопросы взаимодействия, определен перечень оказываемой помощи, основания для отказа в помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств. 

Также установлены права участников процессуальных действий, условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности.

#Казахстан #преступники #законопроект #Катар

Популярное

Все
Любовь к Родине начинается с любви к профессии
Войной испытанные строки
Все кружки хороши – выбирай на вкус!
В Алматы почтили память героев
Работу госорганов оценивать по уровню жизни людей
Более сотни школ модернизируют в Туркестанской области
Онлайн-трансляция из зала суда повышает доверие граждан
Изучаем установки Президента
Сделал предложение на плацу
Ходила на «работу» с ребенком
Дорогое наше бесплатное
В Семее проходит выставка шерстяной акварели
Виртуальные квартиры за реальные деньги
Работают ли терминалы для осужденных?
Стабильно и подконтрольно
Забвению не подлежит
В Уральске презентовали комикс «Сырым батыр»
Между «уже» и «еще»
Сто дней до посевной: настрой не радужный
Закон Республики Казахстан О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
Токаев принял верительные грамоты послов девяти государств
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

В Казахстане введут лизинг на авто и недвижимость для физлиц
«Нужно без лишней раскачки приступить к работе» – Кошанов
Казахстан представил четвертый Нацдоклад о правах человека …
Мажилисмен потребовал усилить борьбу со скотокрадством

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]