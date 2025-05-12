Ожидается, что реализация проекта создаст около 100 постоянных рабочих мест, 1 000 временных рабочих мест и привлечет порядка 1,4 млрд долларов США инвестиций

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Соглашение будет применяться к проектам в области возобновляемых источников энергии и зеленым технологиям и инновациям, направленным на производство и хранение электрической энергии. В рамках Соглашения планируется строительство ветровой электростанции, использующей энергию ветра общей мощностью 1-ГВт в Жамбылской области.

Проект ветряной электростанции предусматривает внедрение одной из самых современных систем накопления энергии мощностью 300 МВт с ёмкостью 600 МВтч. Это стратегическое решение позволит накапливать излишки выработанной энергии в периоды сильного ветра и передавать её в сеть в моменты пиковой нагрузки.

Соглашением также определены условия, которым должны соответствовать крупные проекты, это: мощность — 1 ГВт; ежегодное сокращение выбросов углекислого газа (СО2); производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии; стабильность и надежность интеграции проектов в Единую электроэнергетическую систему страны; обеспечение энергетической безопасности страны и другие.

Закупщиком электроэнергии определен расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ. Период покупки электроэнергии составит 25 лет с начала эксплуатации. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (КЕГОК) будет осуществлять техническую диспетчеризацию отпуска в сеть и техническое обслуживание воздушных линий электропередач. Акимат Жамбылской области предоставит в аренду земельный участок.

Ожидается, что реализация проекта создаст около 100 постоянных рабочих мест, 1 000 временных рабочих мест и привлечет порядка 1,4 млрд долларов США инвестиций. Это позволит выработать дополнительные 3,4 млрд кВтч «зеленой» энергии.

На сегодня в области функционируют 22 возобновляемых источника энергии общей мощностью 571,3 МВт, в том числе 6 гидроэлектростанций, 10 ветряных электростанций и 6 солнечных электростанций.

Текст закона публикуется в печати.