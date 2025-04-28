Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня в области функционируют 22 возобновляемых источника энергии общей мощностью 571,3 МВт, в том числе 6 гидроэлектростанций, 10 ветряных электростанций и 6 солнечных электростанций.

В прошлом году в Сарысуском районе введена в эксплуатацию Шокпарская ветровая электростанция мощностью 100 МВт. Также проведены работы по увеличению мощности солнечной электростанции «AEC ASA», расположенной в Жамбылском районе, дополнительно на 20 МВт.

В ближайшие годы в области планируется реализация двух крупных проектов общей мощностью 2 ГВт. В частности, компания Masdar (ОАЭ) построит ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт на территории соседних Сарысуского и Таласского районов. Стоимость проекта составит 742 млрд тенге. Компания приступит к строительным работам в 2026 году и планирует запустить объект в 2029-м.

В свою очередь компания Total Eren уже начала строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Мойынкумском районе. Компания планирует вложить в проект 1 трлн тенге инвестиций. В настоящее время товариществу выделено 52 тысячи гектаров земельного участка. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2028 году.