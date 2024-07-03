«Казахстан использует данный ресурс весьма активно» – социолог об астанинском саммите ШОС

Мнения, ШОС
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Дана Аменова
Корреспондент

Доктор социологических наук, главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК Айгуль Забирова поделилась своими ожиданиями от предстоящего саммита ШОС в Астане, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/kisi_kz/

 Эксперт считает, что членство в международных организациях как стратегический ресурс нации.

«Как и большинство казахстанцев, меня заботит вопрос о том, ЧТО может делать мою страну сильной? Как социолог, могу сказать, что сила нации, разумеется, в первую очередь в ее политической стабильности, экономическом развитии, социальной сплоченности и образовании граждан. Но есть еще один элемент, позволяющий нашей нации стать сильнее, и чем дальше, тем больше Казахстан пользуется данным ресурсом. Членство в международных организациях, подобных ШОС, является сильным ресурсом для Казахстана, потому что дает такие стратегические преимущества как ускорение национального развития (например, осведомленность по вопросам безопасности), экономические выгоды (регулирование торговли и увеличение товарооборота, сотрудничество в инвестиционной сфере, развитие транспортных связей, охрана окружающей среды, участие в исследованиях и разработках, активизация взаимодействия в культурно- гуманитарной сфере) и наконец формирование добрососедства и формирование добропорядочности», – пояснила она.

Очевидно, что в последние несколько лет Казахстан использует данный ресурс весьма активно.

«Назову только две инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это озвученная им на саммите ШОС 2023году инициатива «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», как документе, в котором заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности. Данная инициатива уже получила поддержку всех государств- членов ШОС. Другая, ранее озвученная Президентом страны идея о том, что голоса «средних держав» в Совете Безопасности должны быть усилены и четко услышаны», – подчеркнула Айгуль Забирова.

По ее мнению, членство в международных организациях, инициативы главы государства позиционируют Казахстан как независимое государство, внешнеполитический курс которого характеризуют ответственность, открытость, инновационное мышление и целостность, что и делает нашу страну миролюбивым и доброжелательным государством на глобальной сцене.   

#ШОС #мнение #КИСИ #саммит

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