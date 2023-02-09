Казахстан лишь на 40% обеспечен собственным сахаром – Минсельхоз

Директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции Министерства сельского хозяйства РК Канат Жауымбаев указал на высокую импортозависимость Казахстана по сахару, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
«В Казахстане импортозависимость по сахару очень высокая. Страна всего лишь на 40% обеспечена сахаром собственного производства. Если по сырью смотреть, то лишь на 10% мы обеспечены отечественным сырьем – сахарной свеклой. 60% сахара мы импортируем, из них львиная доля приходится на Россию и Беларусь», – отметил он на брифинге в СЦК.
Чтобы не повторился прошлогодний сценарий по сахару, когда на фоне дефицита этот сладкий продукт подорожал в разы, Правительство приняло комплексный план по развитию сахарной отрасли.
«Он состоит из 33 пунктов, и сегодня по некоторым пунктам есть вопросы, которые требуют обсуждения и выработки мер и предложений. Предусмотрено увеличение посевных площадей сахарной свеклы к 2024 году до 25 тысяч гектаров. На сегодняшний день увеличение площадей под сахарную свеклу запланировано с 10,1 тысячи до 16,1 тысячи гектаров. Приняты меры по снижению НДС, а при ввозе сахарного тростника предусмотрено обнуление таможенной пошлины в текущем году», – перечислил спикер.
Ранее заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане не будет дефицита сахара.