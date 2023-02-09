Казахстан лишь на 40% обеспечен собственным сахаром – Минсельхоз

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«В Казахстане импортозависимость по сахару очень высокая. Страна всего лишь на 40% обеспечена сахаром собственного производства. Если по сырью смотреть, то лишь на 10% мы обеспечены отечественным сырьем – сахарной свеклой. 60% сахара мы импортируем, из них львиная доля приходится на Россию и Беларусь», – отметил он на брифинге в СЦК.

Чтобы не повторился прошлогодний сценарий по сахару, когда на фоне дефицита этот сладкий продукт подорожал в разы, Правительство приняло комплексный план по развитию сахарной отрасли.

«Он состоит из 33 пунктов, и сегодня по некоторым пунктам есть вопросы, которые требуют обсуждения и выработки мер и предложений. Предусмотрено увеличение посевных площадей сахарной свеклы к 2024 году до 25 тысяч гектаров. На сегодняшний день увеличение площадей под сахарную свеклу запланировано с 10,1 тысячи до 16,1 тысячи гектаров. Приняты меры по снижению НДС, а при ввозе сахарного тростника предусмотрено обнуление таможенной пошлины в текущем году», – перечислил спикер.

Ранее заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане не будет дефицита сахара.