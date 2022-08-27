Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.

Данное предложение членами комиссии было поддержано.

Кроме того, обсуждены планы по проведению ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесению изменений в Закон «О разрешениях и уведомлениях».