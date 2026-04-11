В Шымкенте прошёл Первый Международный фестиваль «AUYL INVEST FEST. Рыбное хозяйство – 2026». Организаторами мероприятия выступили партия «Ауыл», при поддержке акимата региона.

В фестивале приняли участие эксперты мирового уровня из Франции, Дании, Чехии, России, Узбекистана и Кыргызстана, депутаты Парламента и более 1000 предпринимателей. Иностранные специалисты представили практики выращивания рыбы по европейским стандартам, а также инновационные решения в области кормопроизводства.

Форум стал площадкой для обсуждения диверсификации сельского хозяйства и развития индустриальной аквакультуры как одного из драйверов сельской экономики.

На открытии форума заместитель акима Шымкента Айдын Каримов презентовал потенциал мегаполиса в качестве экспортного логистического хаба. В свою очередь, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель «Ауыл» партиясы Серік Егізбаев отметил необходимость системных законодательных изменений в отрасли.

«Мы формируем системную правовую базу для поддержки фермеров, переходящих на современные установки замкнутого водоснабжения. Это позволит повысить эффективность производства и обеспечить стабильный рост отрасли. Важным направлением остаётся развитие внутреннего рынка и экспортного потенциала. Комплексные меры господдержки будут способствовать устойчивому развитию рыбного хозяйства», - сказал Серік Егізбаев.

По результатам 2025 года рынок рыбной продукции в Казахстане достиг 132 тыс тонн, показав рост на 29%. Потребление рыбы на душу населения в Казахстане составляет 7 кг в год, тогда как медицинская норма ВОЗ - 14,5 кг. Уровень остаётся ниже рекомендованных норм, что открывает потенциал для дальнейшего роста отрасли.

По итогам форума утверждена дорожная карта развития отрасли до 2030 года. Планируется увеличить объём выращивания рыбы до 270 тыс тонн, а экспорт - до 181 тыс тонн. Также предусмотрено расширение мер государственной поддержки, развитие производства кормов и внедрение цифровых решений, включая систему «E-fish». А также участники обсудили проекты по созданию «рыбных школ», развитию агротуризма и внедрению современных технологий.