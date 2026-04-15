Выстроить систему водной безопасности

В ходе мероприятия директор КИСИ Жандос Шаймарданов подчеркнул важность комплексного подхода к управлению водными ресурсами в условиях климатических вызовов и отметил, что конструктивный диалог между научным сообществом, государственными структурами и международными партнерами – ключевое условие для достижения водной безопасности в регионе.

Основные результаты исследования представила главный эксперт отдела анализа экономической политики КИСИ Асель Абен. Основная задача, отметила специалист, состояла в грамотном анализе ситуации. Важно было понять, с какими внутренними и внешними вызовами сталкивается­ наша страна, как выстраивать в дальнейшем систему обеспечения водной безопасности.

– Согласно оценкам международных экспертов, Казахстан в ближайшие 15–20 лет войдет в зону с высоким уровнем водного стресса. И вопрос касается уже не просто объемов и наличия водных ресурсов – он затрагивает проблематику выстраивания системы управления водными ресурсами, – отметила спикер.

Доклад вобрал в себя анализ ряда взаимосвязанных источников риска, к которым отнесены, к примеру, инфраструктурные ограничения, экономическая и социальная уязвимости (ежегодные потери от ненадлежащего водоснабжения составляют порядка 750 млн долларов).

Эксперты также обозначили проблему доступа к услугам водоснабжения: по статистике, цент­ральный водопровод выступает привычным благом для городского населения – обеспеченность сос­тавляет 94%, но лишь 63% сельчан имеют доступ к нему. Говорится в аналитическом труде и о засухах, паводках, остром дефиците воды в бассейне Аральского моря, высокой загрузке судами морского порта Актау, зависимости поверхностных вод от трансграничных рек.

Одним из актуальных вопросов Асель Абен назвала нехватку кадров в водной отрасли. Необходимо создать когорту профессионалов, которые будут обладать смежными навыками по части управления водными ресурсами и энергетики.

– Важно, какие шаги мы предпринимаем для того, чтобы внес­ти вклад на глобальном уровне принятия решений. Казахстан позиционирует водную безопас­ность как компонент глобальной устойчивости и продвигает инициативы, которые направлены на усиление международной координации и формирование более эффективной институцио­нальной архитектуры. Наша страна стремится показать, что необходимо вывести водную повестку на более высокий уровень, и Региональный экологический саммит тому подтверждение. Речь идет не просто о рациональном водопользовании, а о формировании целостной сис­темы водной безопасности, – зак­лючила эксперт.

Руководитель представительства IWMI в Узбекистане Барбара Януш Павлетта в своем выступлении подробно осветила институционально-правовые аспекты регионального взаимодействия по водным вопросам в Центральной Азии.

– Водная безопасность Казах­стана глубоко зависима от стран, с которыми он делит водные ресурсы. При работе над докладом стояла задача взглянуть на проб­лематику с точки зрения региональных взаимоотношений.

Доклад поднимает важные вопросы, риски, связанные с климатом, изменением социоэкономичес­кой динамики как в самом Казахстане, так и в регионе. Все это позволяет просчитать действия на перспективу и предложить решения, – отметила представитель IWMI.