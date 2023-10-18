Казахстан первым в Центральной Азии начнет проводить протонную терапию для онкобольных

В следующем году в Астане откроется новый Национальный научный онкологический центр (ННОЦ), оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием, впервые представленным в Казахстане. С ходом строительства ознакомился премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

Фото: primeminister.kz

Новый центр является бюджетным инвестиционным проектом, для реализации которого были привлечены ведущие международные компании из Швейцарии и США. На сегодняшний день строительные работы завершены на 90%, в частности, возведены лечебно-диагностический корпус на 210 коек с центрами лучевой и ядерной медицины, центр протонной терапии, административный и технический блоки.

Наряду с этим выполнено подключение к городским инженерным сетям водо-, тепло- и электроснабжения, завершена чистовая отделка кабинетов и палат. В настоящее время осуществляются поставка, пусконаладочные работы и тестирование медоборудования.

Как сообщил руководитель Национального научного онкологического центра, онколог Санжар Шалекенов, в новом медучреждении на 6 тыс. пациентов в год планируется проводить радионуклидную диагностику, производить радиофармпрепараты и вести радионуклидную терапию.

«У нас предусмотрено радио-лучевое лечение. Оно представлено пятью аппаратами: один для контактно-лучевой терапии и еще четыре для бесконтактного лечения. Это такие аппараты, как Edge, Turbine и Ethos. Некоторые из них впервые представлены в Казахстане», — сказал он.

Вместе с тем в учреждении начнет работать протонный центр — первый подобный на постсоветском пространстве. В год через него будет проходить по 800-1000 пациентов.

«У нас также предусмотрен центр онкогематологии. Здесь предусмотрено 15 коек для трансплантации костного мозга. Это абсолютно стерильные, чистые помещения, где в год планируется проводить от 180 до 200 трансплантаций. Тем самым мы сможем покрыть треть нуждающихся пациентов по республике», — отметил Санжар Шалекенов.

Он добавил, что второй блок ННОЦ будет научно-образовательным центром. При этом там также разместятся стационар на 140 коек, три операционных зала и большая диагностическая поликлиника.

В ходе посещения нового медцентра премьер-министр отметил, что в республике ежегодно регистрируется более 37 тыс. случаев заболевания раком и свыше 13 тыс. — летальных исходов.

«Для улучшения ситуации мы специально строим в Астане Национальный научный онкологический центр. Это сложный объект. Чтобы он соответствовал международным стандартам, к строительству привлечена международная компания, обладающая соответствующим опытом», — сказал Алихан Смаилов.

Глава правительства поручил Минздраву совместно с генеральным подрядчиком обеспечить ввод объекта в эксплуатацию с запуском центра протонной терапии до 1 августа 2024 года.

Замглавы ННОЦ по медицинской работе, хирург-онколог Адильбек Мукажанов подробнее рассказал о центре протонной терапии, оснащенном специальным аппаратом — циклотроном.

«Это будет единственный центр в Казахстане и Центральной Азии, где будет проводиться протонная терапия. Таких центров в мире не более 100. Один из них у нас», — сказал он.

По его словам, циклотрон будет вырабатывать протонные пучки и подавать две так называемые лечебные волны, за счет чего одномоментно можно будет облучать двух пациентов.

«Особенность данной протонной терапии в том, что в отличие от фотонных линейных ускорителей, здесь облучение будет более целенаправленным и щадящим. Это особенно важно, когда речь идет о детях и ослабленных пациентах. То есть здесь минимальная лучевая нагрузка, минимальные повреждения окружающих тканей. При этом вероятность развития вторичных лучевых опухолей будет сведена к минимуму», — подчеркнул Адильбек Мукажанов.

Напомним, в начале октября текущего года Алихан Смаилов подписал постановление правительства об утверждении Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы.

Документ разработан во исполнение поручений главы государства и направлен на комплексную модернизацию онкологический службы РК. Это подразумевает внедрение высокоэффективной ранней диагностики, развитие специализированного лечения и реабилитации, а также укрепление кадрового потенциала и науки.

Ожидается, что в каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования. Наряду с этим будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам.