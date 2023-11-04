Казахстан разрешил транзитные перевозки пшеницы по своей территории

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25 сентября 2023 года ввели запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий, сообщает Минсельхоз республики,

Ограничения также не распространялись на транзитные ж/д перевозки пшеницы через Казахстан.

При этом для исключения двоякого толкования введенного запрета на ввоз пшеницы, приказом МСХ от 30.10.23 г. внесены изменения в приказ МСХ от 25 сентября в части нераспространения запрета на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана.