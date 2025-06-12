Казахстан сохраняет 6% рост ВВП, несмотря на внешние риски

Экономика
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Дана Аменова
корреспондент

За пять месяцев текущего года экономика сохраняет стабильную динамику

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана за январь–май 2025 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой результат стал возможен благодаря ускорению темпов в ключевых отраслях – от промышленности и строительства до торговли, транспорта и связи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

По данным ведомства, промышленное производство прибавило 6,4%.

«Рост отмечен в 17 регионах страны: лидером по динамике стала Жамбылская область с показателем +22,9% благодаря активному добыванию руды, выпуску удобрений, портландцемента и сахара. На 14,8% увеличили производство Туркестанская и Жетісу области, на 14,1% – Алматы, а в Шымкенте рост составил 18,9%», – говорится в информации.

Сельское хозяйство показало прибавку в 4,0% (против 3,9% в январе–апреле).

«Наиболее заметный рост - в Атырауской области (+10,4%), Северо-Казахстанской (+7,5%) и Акмолинской (+6,5%) – в основном за счёт наращивания забоя скота и птицы. В Туркестанской области рост достиг 6,3%, в Абайской – 3,6%, в Костанайской – 4,8%», – отмечается в сообщении.

Динамичное развитие показывает строительная отрасль: объёмы выросли на 15,4%.

«Восемнадцать регионов показали рост, а Мангистауская область удвоила объёмы работ благодаря масштабным проектам – школам, опреснительному заводу, реконструкции нефтепроводов и водоводов, районной больнице и ремонту автодорог. В Кызылординской области рост составил 64,5%, в Костанайской – 57,8%, в Астане – 51,8%, в Туркестанской – 46,6%», – приводят данные в МНЭ.

Жилищное строительство продолжает набирать обороты: за пять месяцев введено в эксплуатацию более 6 млн кв. м жилья, что на 5,7% превосходит показатель прошлого года. Активнее всего строят в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%).

Инвестиции в основной капитал выросли на 18,2%. Рост обеспечили вложения в транспортную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в оборудование и новые промышленные объекты.

Торговля увеличила оборот на 7,8% (против 7,0% по итогам января-апреля).

«Доля оптовой торговли в структуре внутренней торговли составляет порядка 68%. В январе-мае т. г. оптовая торговля прибавила 8,3%, розничная – 6,5%. В лидерах по темпам оказались Туркестанская область (+66,2%), Акмолинская (+48,9%) и Шымкент (+23,1%)», – проинформировали в ведомстве.

Связь и телекоммуникации прибавили 2,8% за счет услуг сети интернет (+13,9%). Транспортная отрасль демонстрирует рост в 23,1% – это во многом результат роста грузового железнодорожного транспорта (+17%) и транспортировки по трубопроводу (+13,8%). Особо высокие темпы - в Жетісу (+39,1%), области Абай (+17,7%) и Актюбинской области (+11,3%).

Правительство продолжает держать под личным контролем реализацию поручений Президента по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны, добавили в пресс-службе.

 

#регионы #статистика #ВВП

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