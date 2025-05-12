Казахстан ускоряет темпы: рост ВВП достиг 6% за четыре месяца

Экономика
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Дана Аменова
корреспондент

 В лидерах остаются транспорт, торговля и промышленность

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предварительные итоги социально-экономического развития страны за январь–апрель 2025 года согласно прогнозным данным озвучили в Бюро нацстатистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкономики

По итогам четырех месяцев текущего года, рост ВВП составил 6%. Отмечается ускорение темпов развития в ключевых отраслях экономики: транспорте (22,4%), торговле (7%). Рост также зафиксирован в сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%).

Рост в транспортной отрасли обеспечен за счет увеличения объемов услуг по перевозке грузов железнодорожным и трубопроводным транспортом, доли которых в общем объеме отрасли составили 20,5%, и 19,6% соответственно. Высокая динамика зафиксирована в Туркестанской (21,8%), Жамбылской (11,2%) областях и области Абай (14,9%).

В строительной отрасли индекс физического объема работ составил 16,2%. Вместе с тем с учетом строительного периода поручено нарастить темпы выполнения работ и обеспечить необходимую координацию на местах для недопущения удорожания проектов.

Сфера торговли продемонстрировала устойчивый рост — 7% против 6,3% в первом квартале. Показатель оптовой торговли увеличился до 7,4%, розничной — до 6,1%. Высокую динамику демонстрирует ряд регионов: Туркестанская область – 60,4% за счет предприятий, реализующих фрукты, овощи, фармацевтические товары; Акмолинская область – 44% благодаря предприятиям, реализующим зерно, семена и корма для животных; Шымкент – 19,8% за счет предприятий, реализующих дизельное топливо, фармацевтические товары, лом и отходы черных и цветных металлов.

В промышленности индекс производства достиг 6,4%. Рост отмечен в горнодобывающем секторе – 7,1%, в частности за счет увеличения добычи угля (11,2%). В обрабатывающей промышленности показатель составляет 7,2%, в том числе по производству продуктов питания (12%), табачных изделий (26,3%), химической продукции (11,2%) и машиностроению (11,2%).

Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику. Индекс валовой продукции за январь–апрель составил 3,9%.

Правительство держит на контроле качественную реализацию поручений Президента по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны.

#статистика #прогноз #ВВП #Минэкономики

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