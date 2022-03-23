Послания , Политика
Казахстан вступает в совершенно новую политическую реальность – глава КИСИ
Прохоров Игорь
Специальный корреспондент

Об уникальности нынешнего послания народу Главы государства Касым-Жомарта Токаева корреспондент «Казахстанской правды» побеседовал с Еркином Тукумовым, директором Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК.

Что из Послания Президента для вас стало главным?

– Я бы выделил 5 основных моментов из Послания:

Во-первых, Президент обозначил главный принцип, прошедший красной линией через все Послание. А именно: политические реформы являются основой для проведения экономических и социальных преобразований. Это доказывает успешный мировой опыт. Стоит напомнить, что положившая начало фундаментальным изменениям как в самой Англии, так и во всем мире Индустриальная революция середины XVIII века стала возможной предшествовавшим политическим и гражданским трансформациям. Почему именно в Англии были открыты революционные ткацкие станки и паровой котел, а потому что перед этим в английском обществе были созданы условия для гражданских прав, появления атмосферы свободы и предпринимательства, креативного класса жителей островного государства.

Поэтому мы не изобретаем колеса, мы следуем в фарватере лучших мировых практик и с учетом нашей казахстанской специфики. Без проведения политической модернизации невозможны ни эффективное экономическое развитие, ни построение гражданского общества, ни в конечном итоге сохранение нашего суверенитета и независимости. Это тот фундамент, на котором зиждется успех всех развитых стран мира: инклюзивная политика как предтеча инклюзивной экономики и общества.

Во-вторых, своевременность. Реформы нужны ни завтра, ни через год, а сегодня, сейчас. Иначе есть большой риск, что мы натолкнемся на те же самые проблемы диспропорций и неравенства социально-экономического развития и угрозу дестабилизации ситуации в стране. Очень символично, что Послание совпало с наступлением Наурыза, символа обновления и надежд. Фактически строительство Нового Казахстана началось с Наурыза, нашего любимого праздника. 

В-третьих, последовательность. Глава государства очень последователен в своей политике с самого начала своего президентства. Представленная Программа политических реформ является продолжением в целом концепции «Слышащего государства» и всех 4 пакетов политических, экономических и социальных трансформаций. Эта линия на последовательность и преемственность сохранится, и в дальнейшем надо ожидать следующие важные шаги в политическом развитии Казахстана.

В-четвертых, инклюзивность. Президент в своем обращении народу Казахстана, как и прежде, остался верен своим принципам – при проведении важных для страны преобразований учитывать каждый голос, каждое мнение и предложение. Открытые, конструктивные дискуссии должны опять возродиться в Казахстане, с учетом наших древних традиций степной демократии.

Другой стороной инклюзивности является то, что никакие реформы невозможны в полноценной степени без участия каждого казахстанца, без участия всего гражданского общества. Не хочу говорить банальности, но перефразируя известное выражение, можно сказать: «не спрашивай, что сегодня Казахстан может сделать для тебя, а спроси, что ты можешь сделать для своей страны». Самое время осознать свою ответственность и делать правильные вещи, пусть даже маленькие. Хотя бы соблюдать правила дорожного движения, не бросать мусор на улице, уважать права окружающих. А если брать в большом масштабе, то главное – не бояться брать на себя ответственность и создавать новое и позитивное для себя и страны. А именно: учиться новому, создавать бизнес, совершать открытия в науке, идти наконец на выборы, чтобы избрать или быть избранным.  А иначе, как говорил Лев Толстой, «каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя».

И наконец, масштабность. От изменений в работе маслихатов и Парламента, созданием новых областей и необходимостью чтить заслуги прошлых лет – предложением переименовать Капшагай в Кунаев. Очень важно, что Президент поднял вопрос о дебюрократизации при принятии и исполнении принятых решений. Не забыл Президент и про пишущую братию, про вас, журналистов. И здесь самое главное, чтобы коллеги-журналисты правильно оценивали не только свою силу влияния, но и степень ответственности Слова в наш информационный век.

Хорошо, но вот если рассмотреть детали – что даст стране снижение порогов для регистрации партий? Зачем нам, к примеру, много мелких, но невлиятельных партий?

– Да, сейчас много таких вопросов, и это понятно, мы вступаем в совершенно новую политическую реальность.

Скажем так, цель любой партии – это улучшение жизни своих избирателей через власть, путем попадания в Парламент. В свою очередь, как говорил Уинстон Черчилль, «цель Парламента – заменить кулачные бои словесными».

Поэтому пусть будет столько партий, сколько посчитает нужным само общество, в любом случае политический рынок отрегулирует этот процесс.

Возьмем США. Обычно не сильно политизированный гражданин может назвать только две системообразующие партии этой страны: демократическую и республиканскую. Но ведь в этой стране десятки других партий и на федеральном, и на региональном уровнях. Вряд ли вы знаете такие партии, как Независимая партия Делавэра или прогрессивная партия Вермонта? А это действующие партии, даже входящие в законодательные собрания своих штатов. И таких примеров по всему миру много. В соседней с нами России в 2021 году при выборах в Госдуму прошли не только известные всем «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, но и такая партия как «Новые Люди».  

Я думаю, нам тоже не избежать на первом этапе появления некоторого числа маленьких политических партий. И это отлично. Это позволит собрать вместе совершенно разные идеи относительно развития нашего общества. И чем больше будет таких идей, тем лучше.

Со временем маленькие партии будут развиваться, слабые из них в процессе своей эволюции просто исчезнут. Наиболее сильные могут стать основой для дальнейшего расширения и развития, постепенно превращаясь в ключевых участников политического движения. Со временем будет расти влияние таких партий, укрепляться их авторитет, корректироваться программа. В любом случае наличие в Парламенте значительного числа политических партий позволит реально расширить для избирателей возможности выбора и тем самым повысить уровень доверия граждан к государству и решать вопросы с учетом разных мнений и позиций. Причем решать спорные вопросы и мнения мирным, конструктивным путем.

А какой бы вы сами еще вопрос себе задали, на что еще важно обратить внимание в Послании?  Например, создание новых областей, маслихаты?

– Все, что вы назвали, и даже больше укладывается в одно слово –  децентрализация.

В первом случае для общего понимания децентрализацию можно заменить и на самостоятельность и ответственность.

Cистема не должна замыкаться на Президенте, необходима передача полномочий не только в Парламент и другие центральные органы, но и в регионы. Больше полномочий, инструментов и бюджетов будут предоставляться на местах.

Проблемы Кентау, Аркалыка или Шалкара должны решаться в этих населенных пунктах, а не в столице. Должны быстро распознаваться и также оперативно решаться на местах.

В настоящее время большинство политических проблем – недовольство властью, рост социальной напряженности – возникает из-за слабой эффективности местных органов власти, отсутствия должной коммуникации между местной властью и населением. Это недовольство экстраполируют на руководство страны, на первых лиц, когда Президент вдруг неожиданно должен вмешиваться в решение каких-то локальных  проблем. Это как раз является критерием неэффективности местных органов власти.

Когда локальные вопросы, связанные, допустим, с развитием социальной инфраструктуры – ремонтом дорог, строительством школ и больниц, решаются централизованно, сверху вниз, бюрократизация процесса неизбежна.

Также инициатива Главы государства по расширению полномочий маслихатов, с финансовой независимостью от акимата, переформатирует систему отношений между субъектами в плане повышения контроля, ответственности и коммуникаций госорганов с населением и повысит эффективность работы акиматов в целом.

С этим в целом и связано создание трех новых областей – невозможно с учетом наших расстояний и бюрократии эффективно и своевременно решать самые насущные вопросы на местах.

Например, придание областного центра городу Жезказгану, где в последние годы отмечается сильный миграционный отток, будет способствовать оживлению местной экономики и поддержит социальную стабильность.

В Послании Глава государства не случайно поставил задачу проработать вопрос о ратификации Казахстаном Европейской хартии местного самоуправления. Я, будучи студентом Варшавского университета, в 90-х годах был свидетелем реформы местного самоуправления в Польше. Именно эта реформа после социалистического прошлого обеспечила достаточно серьезный рывок в экономическом развитии. Опять же политика создает условия для экономики.

Какую поддержку реформам Президента может оказать КИСИ?

- Из самого названия института очевидно, что Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан как ведущий аналитический центр государства ежедневно занимается анализом развития государства.

Институт активно вовлечен в масштабную работу по разработке и реализации реформ Президента. В этой работе я бы мог обозначить три основных направления.

Прежде всего, это экспертное обсуждение предстоящих реформ. Любая реформа на этапе ее планирования проходит обязательную экспертизу, в ходе которой ставятся ключевые вопросы: «Чем выражена потребность в изменениях?», «На какого рода изменения есть общественный запрос?», «Кого затронут планируемые реформы?» и другие. С целью выявления экспертных оценок по тому или иному вопросу в КИСИ регулярно проводятся экспертные встречи с ведущими специалистами страны в вопросах политики, экономики, культуры, международных отношений. В ходе таких встреч происходит обмен мнениями, экспертное сообщество поднимает важнейшие вопросы, касающиеся целесообразности реформ, их своевременности, совместно вырабатываются рекомендации по их реализации. Все материалы по результатам экспертных встреч анализируются и передаются в Администрацию Президента Республики Казахстан для принятия соответствующих решений.

Второе направление работы КИСИ в рамках поддержки реформ Президента заключается в получении «обратной связи» от общества. Основным механизмом здесь выступает проведение социологических исследований общественного мнения, чаще всего в форме массовых опросов. Такая форма работы с населением позволяет выявить потребности различных его категорий, определить их ключевые проблемы, замерить уровень доверия различных групп к политическим институтам, получить оценку населения в отношении проводимых реформ. Социологическим опросом охватываются все регионы страны, в структуру анкет включаются вопросы по самому широкому кругу проблем. Как и в случае с проведением экспертных встреч, все результаты социологических опросов обобщаются, анализируются и отправляются для дальнейшего использования заинтересованными государственными органами.

Третий аспект поддержки президентских реформ со стороны КИСИ заключается в проведении информационной работы в СМИ, социальных сетях по разъяснению для населения планируемых и реализуемых реформ. Сотрудники КИСИ регулярно принимают участие в публичных обсуждениях наболевших общественных проблем.

В целом КИСИ - авторитетная организация с сильным экспертным коллективом, международными связями с ведущими мозговыми центрами в России, США, ЕС, Китае, сейчас, как и вся страна, в процессе трансформации и изменений. Мы должны быть более открытыми в своей деятельности, находиться на стыке между государством и обществом, экспертами, уметь слышать и анализировать разные мнения и предложения, распознавать проблемы и находить решения.

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