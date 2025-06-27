Казахстан заинтересовался покупкой 500 тысяч коз из Монголии

Экономика
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Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу по приглашению монгольской стороны прибыл с официальным визитом в Монголию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

фото Карагандинского зоопарка

В рамках визита состоялась встреча c министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Стороны отметили высокий уровень стратегического партнёрства между Казахстаном и Монголией. Подчёркнуто поступательное развитие политического диалога на высоком уровне, а также активное межправительственное и межпарламентское взаимодействие.

«Сегодня казахско-монгольские отношения носят образцово дружеский характер. Между нами нет нерешённых вопросов. Это наш капитал, который мы должны использовать для укрепления доверия и устойчивого развития», – заявил М.Нуртлеу.

Глава МИД РК добавил, что его визит в Улан-Батор направлен на предметное обсуждение практической реализации договорённостей, достигнутых в рамках государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Монголию в октябре 2024 года.

В свою очередь Б.Батцэцэг отметила, что «Казахстан и Монголия – братские народы, объединённые кочевым наследием, схожими историко-культурными корнями и взаимным уважением. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, с которой Монголия установила отношения стратегического партнёрства».

Обсуждая торгово-экономическое сотрудничество, стороны наметили пути достижения задачи, поставленной президентами двух стран, по доведению взаимного товарооборота до 500 млн долларов США.

По данным МИД, Казахстан проявил интерес к приобретению 500 тысяч голов коз из Монголии в рамках пилотного проекта. Это станет совместной инициативой по созданию экспортно-ориентированной агропромышленной кооперации в сфере глубокой переработки мяса и другой продукции животноводства.

В этой связи М.Нуртлеу предложил активизировать деловые контакты, а также пригласил монгольские компании к взаимовыгодному сотрудничеству.

Министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, и подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СВМДА и ШОС.

Также была выражена благодарность монгольской стороне за поддержку и соавторство резолюции Совета Безопасности ООН о создании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана в г. Алматы.

В ходе визита глава МИД Казахстана провёл встречу с депутатами Великого Государственного Хурала и другими казахскими деятелями Монголии. По поручению Президента РК К.Токаева были переданы 5000 художественных книг известных казахстанских писателей, поэтов и учёных, что стало ярким символом укрепления культурно-гуманитарных связей и поддержки казахов за рубежом.

Была подчёркнута важность сохранения родного языка и культурной идентичности казахов, проживающих в Монголии. Проект был реализован Министерством иностранных дел Казахстана совместно с Министерством культуры и информации и АО «Фонд Отандастар».

#Казахстан #МИД #Монголия

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