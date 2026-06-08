Казахстан завоевал 12 медалей на чемпионате Азии по параканоэ

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из разных стран

Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Впервые в истории Казахстана в Туркестане состоялся чемпионат Азии по параканоэ. По итогам чемпионата  казахстанские параатлеты завоевали 12 медалей: 1 золотую, 7 серебряных и 4 бронзовые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и фикультуры Минтуризма

Победители и призёры чемпионата:

1 место - Жаныл Балтабаева (VL3 класс / 500 м);

2 место - Жаныл Балтабаева (VL3 класс / 200 м);

2 место - Маржан Билялова (VL2 класс / 200 м);

2 место - Бейбарыс Спатай (KL2 класс / 200 м);

2 место - Максим Богатырёв (VL1 класс / 200 м);

2 место - Максим Богатырёв (KL1 класс / 200 м);

2 место - Мейиржан Армия (VL2 класс / 200 м);

2 место - Мейиржан Армия (VL2 класс / 500 м);

3 место - Бейбарыс Спатай (VL3 класс / 200 м);

3 место - Жалгас Тайкенов (KL3 класс / 200 м);

3 место - Маржан Билялова (VL2 класс / 500 м);

3 место - Бейбарыс Спатай (VL3 класс / 500 м).

«На чемпионате Азии в составе национальной команды Казахстана выступили 11 пара спортсменов. Они соревновались в дисциплинах байдарка (KL) и каноэ (VL), продемонстрировав высокий уровень подготовки и достойные результаты на международной арене. Впереди у нашей команды важные старты. С 20 по 31 августа в Польше пройдет рейтинговый чемпионат мира, а в октябре спортсмены примут участие в Азиатских Пара играх в Японии. В настоящее время национальная команда продолжает подготовку к этим ответственным соревнованиям», – отметил старший тренер национальной сборной Казахстана по пара каноэ Асхат Калиакпаров.

Кроме того, чемпионат Азии по параканоэ проходил с 4 по 7 июня на гребном канале олимпийского стандарта в Туркестане.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Индии, Кореи, Ирана, Ирака и Таиланда.

#чемпионат Азии #медали #Минтуризма #параканоэ

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