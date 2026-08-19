Астана примет чемпионат мира по видам борьбы спустя семь лет

В чемпионате ожидается участие около 900 спортсменов примерно из 100 стран

Фото: акимат Астаны

Чемпионат мира по видам борьбы среди взрослых пройдёт с 24 октября по 1 ноября 2026 года в спортивном комплексе Barys Arena в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

В программу соревнований войдут греко-римская, вольная и женская борьба. Столица Казахстана спустя семь лет вновь примет мировое первенство среди взрослых.

"В настоящее время продолжается регистрация международных делегаций. По предварительным планам, в чемпионате ожидается участие около 900 спортсменов примерно из 100 стран", - говорится в сообщении.

Подготовка к чемпионату ведётся по нескольким направлениям при участии Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, акимата города Астаны, Федерации борьбы Казахстана, UnitedWorld Wrestling и других задействованных организаций.

Особое внимание уделяется спортивной организации соревнований, инфраструктуре Barys Arena, приёму и размещению международных делегаций, транспортной логистике, обеспечению безопасности и медицинскому сопровождению, телевизионному производству и информационному освещению.