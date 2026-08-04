Казахстанские борцы завоевали три медали на международном турнире в Турции

В соревнованиях приняли участие 433 спортсмена из 24 стран

Фото: НОК

Казахстанские спортсмены вошли в число призёров международного турнира по вольной и греко-римской борьбе, который прошёл в Коджаэли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наши соотечественники завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

В соревнованиях по греко-римской борьбе Бакытжан Кабдыл стал серебряным призёром в весовой категории до 63 кг.

В вольной борьбе Алан Оралбек (до 61 кг) завоевал серебряную медаль, а Диас Сагдатов (до 79 кг) стал обладателем бронзовой награды.

Также в НОК отметили, что в турнире приняли участие 433 спортсмена из 24 стран.