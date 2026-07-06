Казахстанские борцы завершили ЧА U20 с 18 медалями

Среди вольников на континентальном первенстве не было равных Бекасылу Асамбеку и Нурдаулету Сейилбекову

Фото: НОК

В Паттайе (Таиланд) завершился чемпионат Азии по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Сборная Казахстана завоевала на континентальном первенстве 18 медалей.

Вольная борьба

Золотые медали: Бекасыл Асамбек (до 61 кг), Нурдаулет Сейилбеков (до 74 кг).

Серебряные медали: Сункар Сейдахмет (до 70 кг), Бейбарыс Ергали (до 92 кг), Самир Дурсунов (до 97 кг).

Бронзовые медали: Айбек Калиахмет (до 79 кг), Асхаб Хаджиев (до 86 кг).

Женская борьба

Серебряные медали: Жаныл Бекен (до 65 кг), Улдана Тилеухан (до 68 кг).

Бронзовые медали: Динара Дауылкызы (до 53 кг), Анна Стратан (до 57 кг), Айжан Муратбай (до 59 кг).

Греко-римская борьба

Серебряные медали: Бакдаулет Турсынбек (до 77 кг), Еркебулан Анапия (до 82 кг), Алихан Тагаев (до 87 кг).

Бронзовые медали: Амирмухаммед Кабулов (до 55 кг), Алпамыс Болатулы (до 60 кг), Максим Украинцев (до 97 кг).