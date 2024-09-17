Казахстанские миротворцы на Голанских высотах: полгода безупречной службы во имя мира и безопасности

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Шесть месяцев казахстанские военнослужащие находятся на Голанских высотах в составе миссии «Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением»

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Казахстанский миротворческий контингент, состоящий из 139 военнослужащих, несет службу на базе Фауар, выполняя важные задачи по обеспечению режима прекращения огня.

В обязанности военнослужащих входит патрулирование в зоне ответственности миссии, охрана блокпостов, уничтожение взрывоопасных предметов, сопровождение и эвакуация персонала ООН. Для их выполнения миротворцы обеспечены всем необходимым: от современного вооружения и военной техники до тылового оборудования и медицинской поддержки.

В распоряжении миротворцев – медицинский пункт, оснащенный новейшим оборудованием и укомплектованный квалифицированными военными медиками.

– Первый казахстанский миротворческий контингент прибыл на Голанские высоты 14 марта текущего года в качестве резерва командующего Силами ООН по наблюдению за разъединением. Основная задача резерва – служба в качестве группы быстрого реагирования. В ее обязанности входит эвакуауция личного состава Сил ООН, оказание первой медицинской помощи в случае ранений, а при возникновении какой-либо опасности – усиление миротворческих баз, находящихся в зоне ответственности, – уточнил задачи командир национального миротворческого контингента подполковник Жигер Аипов.

Он также пояснил, что за полгода службы казахстанский миротворечский контенгент прошел три проверки. Две по предусмотренному меморандумом имуществу, привезенному из Казахстана. Одну – по оценке оперативной готовности подразделения.

– Все три проверки прошли на высоком уровне, вся техника в наличии и в рабочем состоянии. Что касается оперативной готовности роты, проверяющие сделали вывод, что ее личный состав готов выполнять поставленные задачи в установленных временных рамках и предъявляемых требованиях, – дополнил  подполковник Жигер Аипов.

По завершении полугодичного периода служба казахстанских миротворцев на Голанских высотах войдет в историю как еще одна успешная глава в международной миротворческой деятельности Казахстана.

#казахстан #миротворцы #ГоланскиеВысоты

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