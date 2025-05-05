Казахстанские миротворцы проходят службу на Голанских высотах

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Военнослужащие Регионального командования «Юг» в составе спецформирования Вооруженных Сил Республики Казахстан выполняют миротворческую миссию вдали от дома - на Голанских высотах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Владимира Мартыненко

По информации пресс-службы Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК, они вошли в состав второй ротации казахстанского миротворческого контингента, которые около месяца назад приступили к службе на базе Фауар близ Дамаска.

Войска РгК «Юг» представляют военнослужащие единственного в Казахстане горно-егерского полка. Подав несколько месяцев назад рапорты о включении в состав миротворческого контингента, защитники Отечества с нетерпением ожидали решения вышестоящего командования. Все они прошли тщательную подготовку, подтвердив свою пригодность к выполнению ответственных задач в сложных условиях.

- Вооруженные Силы Казахстана принимают участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций, начиная с 2014 года. 80 казахстанцев стали участниками нескольких миссий в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. Около 700 военнослужащих были задействованы в спецоперациях. Но самостоятельный национальный контингент со своим вооружением и техникой в миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» на Голанских высотах был развернут впервые в истории казахстанской армии, - отметила руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК Дина Мухаринова.

По ее словам, первый казахстанский национальный контингент, выполнив свои задачи с марта прошлого года по апрель этого года, получил высокую оценку руководства миссии и Секретариата ООН. Все они награждены медалью «Бітімгершілік операцияларына қатысқаны үшін». В середине апреля в Дамаск вылетел второй контингент в количестве 139 добровольцев из числа военнослужащих ВС РК.

Из девяти представителей горно-егерского полка РгК «Юг» самым молодым является 23-летний сержант Олжас Рахатов - выпускник Кадетского корпуса имени Шокана Уалиханова. Это его первая зарубежная служебная поездка. Также впервые в длительную командировку за границу выехал и самый старший из группы – старшина артиллерийской батареи сержант третьего класса Нуркельды Омаров. В августе ему исполнится 43 года.

Командир отделения штабной роты сержант Билал Самбиев готовился к этой миссии давно. По его словам, для него будет огромной честью вернуться домой, зная, что все задачи выполнены на совесть.

- Их миссия только началась, но уже сейчас ясно: казахстанские миротворцы вновь доказывают, что достойны высокого доверия и способны с честью представлять страну на международной арене. К тому же благодаря операции на Голанских высотах взаимодействие Казахстана с ООН вышло на качественно новый уровень. Республика вошла в число государств, имеющих полноценный миротворческий контингент, - заключила Дина Мухаринова.
 

 

#служба #миротворцы #Голанские высоты

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