Кукурузные проекты Приаралья

В апреле нынешнего года в Сырдарьинском районе приступили к строительству за счет частных инвестиций завода по глубокой переработке кукурузы стоимостью 40 млрд тенге.

По данным директора строящегося Кызылординского крахмало-паточного завода Виляна Халикова, планируемый объем переработки кукурузы составит до 150 тыс. тонн в год. Завод будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечит постоянной работой 550 человек.

Старту проекта предшествовала прошлогодняя рабочая поездка кызылординской делегации в область Жетысу. В ее рамках гости всесторонне ознакомились с деятельностью одного из крупнейших производственных предприятий республики – Жаркентского крахмалопаточного завода.

После изучения основных производственных переделов и технологии получения кукурузного крахмала и патоки достигнуто соглашение с жаркентцами о строительстве вблизи поселка Теренозек крахмалопаточного завода. Для агроиндустриального региона проект, прямо скажем, многообещающий.

Чтобы рационально разместить новое производство, в регионе были изучены подходящие земельные участки, проработаны вопросы, касающиеся создания инженерной инфраструктуры, железнодорожного хозяйства, экологии и санитарии. Под проект выделена территория площадью 35 гектаров.

На первом этапе здесь будет построен сушильно-складской комплекс. На втором – с 2027 по 2029 год – специалисты возведут и запустят в эксплуатацию сам завод по глубокой переработке кукурузы.

Также в минувшем апреле в Сырдарьинском и Жалагашском районах компания ТОО «Харвест Агро» («дочка» швейцарской компании Harvest Agro) приступила к формированию агроиндустриального кластера по выращиванию и переработке технической конопли, кукурузы и сои. Инвесторам в качестве меры господдержки был передан в пользование земельный участок общей площадью 32 тыс. га.

Как сообщили в компании, проект планируется завершить в 2028 году. Сейчас строительство в разгаре. На стройплощадке задействовано 130 единиц техники, заняты 300 рабочих.

Как отметили в областном управлении сельского хозяйства и земельных отношений, с нынешнего года в регионе площади посевов кукурузы увеличены до 15 тыс. га. Объемы ее возделывания будут ежегодно расти. Для аграриев, занятых выращиванием данной культуры, предусмотрены меры государственной финансовой поддержки. Отметим: в текущем году на поддержку аграрного сектора области государством выделено 34,8 млрд тенге.

В прошлом году в АПК При­аралья было завершено 16 аграрных инвестиционных проектов на сумму 11,6 млрд тенге. В дорожную карту проектов на 2026–2028 годы включено 17 аграрных инновациионных инициатив на сумму 138,2 млрд тенге.