От геометрии границ к географии смыслов

В частности, Астана готовится к государственному визиту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом повестка переговоров лидеров Казахстана и Турции, без сомнений, будет исключительно обстоятельной и широкой, соответствуя не только высокому дипломатическому рангу мероприятия, но и отражая уровень казахско-турецких отношений стратегического сотрудничества.

В то же время духовная столица тюркского мира – Туркестан – уже в предстоящую пятницу будет принимать очередной неформальный саммит лидеров Организации тюркских государств, который задаст дальнейший вектор развития этой организации.

О значимости предстоящих событий и ожиданиях от них мы попросили рассказать советника председателя правления Masqut Narikbayev University Мираса Жиенбаева.

Как отмечает эксперт, одним из уникальных качеств геостратегической культуры современного Казахстана и его внешнеполитической стратегии в качестве независимого государства выступает сам язык казахской дипломатии.

Взяв за константу принцип многовекторности, наша страна последовательно и целенаправленно развивает отношения взаимовыгодного сотрудничества со всеми мировыми игроками, находя точки соприкосновения, общие интересы, выстраивая доверие и диалог. Вместе с тем в этой разветвленной структуре связей есть государства, взаимодействие с которыми объективно выделяется.

– В общественном восприятии и с точки зрения практики наших дипломатических отношений едва ли найдется более позитивно воспринимаемое не сопредельное государство, чем современная Турция, – подчеркивает Мирас Жиенбаев. – Это особое направление нашей внешней политики, которое наряду с остальными векторами формулирует уникальный баланс казахской многовекторности. Это позитивное восприя­тие Турции формулируется из целого множества взаимосвязанностей: от единого культурно-цивилизационного пространства и многопланового торгово-экономического, инвести­ционного, политического и военного сотрудничества до совместного участия в целом ряде региональных международных интеграционных форматов.

Мы имеем 35 лет безупречных, эффективных и экономически выгодных отношений с превышаю­щим 5 млрд долларов товарооборотом и однозначно позитивным сальдо в пользу казахского экс­порта на турецкий рынок. Однако важно понимать: текущий уровень торговли – лишь малая часть реального торгово-экономического потенциала, что мы имеем в действующей конфигурации наших отношений. И обе стороны настроены на системную работу в этом направлении, акцентирует он.

По мнению эксперта, однознач­ной целью визита Президента Турции в Казахстан будет еще более тесное сближение в торговле, инвестициях и главное – по линии инноваций.

– Астана и Анкара как две ключевые силы тюркского пространства и динамичные средние державы очевидно видят существующие окна возможностей в час­ти инновационно-технологического соразвития: от совместных проектов в gov-tech до передовых решений в области безопасности – потенциал цифро­вого и ИИ-развития нам еще предстоит раскрыть совместными усилиями. Здесь мы однозначно можем ожидать целый спектр новых межправительственных документов и главное – конкретных торговых и инвестиционных соглашений, где Казахстан и Турция вновь выступают надежными союзниками друг друга, – считает Мирас Жиенбаев.

В этом контексте, подчеркивает он, особое значение и смысл приобретает неформальный саммит лидеров ОТГ. Встречу на высшем уровне инициировал и проводит Казахстан. Заявленная тематика мероприятия – «Искусственный интеллект и цифровое развитие».

Это не только подтверждает способность Астаны эффективно продвигать собственную повестку в мировых делах (2026-й проходит в РК под знаком Года цифровизации и ИИ, данное направление официально определено как стратегический прио­ритет), но также демонстрирует ответственный подход нашей страны к дальнейшему развитию организации, стремление к наращиванию ее институционального потенциа­ла и обеспечению четкой практической значимости для всех вовлеченных в ее работу стран – как полноценных членов, так и наблюдателей.

Здесь, кстати, стоит обратить внимание, что саммит ОТГ в Туркестане может стать первым для нового Правительства Венгрии во главе с Петером Мадьяром.

– ОТГ для нас не просто «исторический клуб» для протокольных встреч, а предельно практикоориентированный механизм многостороннего сотрудничества. Мы не просто сфокусированы на гуманитарной цели сохранения и уважения культурно-циви­лизационного единства, но и конвертируем это в конкретный актив для наращивания доверия на пространстве тюркского мира. Формируя повестку, направленную в будущее, уважая прошлое, Астана формирует предсказуе­мую среду и выступает­ провайдером стабильности на данном пространстве, что широко принимается и поддерживается каж­дым государством-членом, – подчеркивает советник председателя правления MNU. – Если в рамках нашего председательства в ОТГ в 2023 году мы предложили концепцию TURKTIME! на следующий десятилетний цикл развития организации, то в середине 2026-го стремительный рост ИИ в мировой политике показывает качественно новое измерение многостороннего сотрудничества и в то же время представляет ИИ как эффективный катализатор текущей повестки.

Членам ОТГ действительно важно обсудить то, как видят их государства перспективы развития ИИ в своих странах и как можно создать позитивную синергию от синхронизации национальных задач развития искусственного интеллекта с другими государствами-членами. Неформальный формат лишь способствует позитивному режиму обсуждения этого непростого, но все более конкурентного пространства мировой политики, и очень символично, что обсуждение будущего состоится буквально в сердце тюркской идеи, отмечает он.

Именно поэтому, добавляет эксперт, предстоящий визит Президента Турции и неформальный саммит ОТГ могут стать главным аттрактором публичного внимания к внешнеполитической активности Казахстана в весеннем сезоне и, вне всякого сомнения, вновь продемонстрируют способность Астаны формировать долгосрочно стабильные пространства соразвития.